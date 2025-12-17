TEMAS DE HOY:
“No sabemos dónde están”: Con dolor y desesperación, las familias buscan a los desaparecidos en El Torno

Más de 30 personas continúan desaparecidas, mientras familias de El Torno relatan la pérdida de sus hogares y la urgente necesidad de ayuda.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

17/12/2025 9:33

Santa Cruz, Bolivia

La devastadora riada que azotó al municipio de El Torno dejó más de 30 personas desaparecidas y arrasó con gran parte de la comunidad. Familias afectadas buscan a sus seres queridos entre los escombros y la corriente de agua que destruyó sus hogares.

En un muro improvisado frente al coliseo local, familiares han colocado fotografías de los desaparecidos con la esperanza de recibir ayuda y localizar a cada persona. Cada imagen representa una historia diferente, un rostro perdido en la tragedia.

Entre los casos más conmovedores se encuentra el de Raúl Martínez, un joven de 19 años. Su madre relató: “El día sásado se ha perdido y no aparece… Llevamos cinco días y todavía no sabemos nada. Hace falta que las autoridades nos ayuden en la búsqueda”.

Otras mujeres, provenientes de la comunidad Quebrada León, expresaron su angustia ante la ausencia de vecinos y familiares. “Algunos cuerpos ya están en estado de descomposición y es difícil reconocerlos. Pedimos a las autoridades que los busquen, necesitamos ayuda urgente”, comentó una de ellas.

La situación en las comunidades afectadas es crítica. Casas destruidas, familias enteras desplazadas, y falta de agua potable, alimentos y medicinas son la realidad que enfrentan. Una de las mujeres relató:

“Prácticamente la mitad del pueblo ha desaparecido. Dormimos en la intemperie o en casas de vecinos. Falta de todo, desde colchones hasta medicamentos. Pedimos solidaridad y apoyo de las autoridades nacionales e internacionales”.

Equipos de rescate, junto con la policía y las fuerzas aéreas, han activado un plan de búsqueda para localizar a los desaparecidos. Sin embargo, la incertidumbre y el dolor siguen presentes en cada familia.

 

