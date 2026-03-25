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Economía

La Paz: Bloqueos generan pérdidas de $us 15 millones por día

La Cámara Departamental de Industria advierte impacto directo en la economía y pide suspender las medidas de presión.

Juan Marcelo Gonzáles

25/03/2026 17:15

Foto: Bloqueo en la autopista La Paz - El Alto
La Paz

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El presidente de la Cámara Departamental de Industria de La Paz, José Eduardo Iriarte, informó que los bloqueos generan una pérdida estimada de 15 millones de dólares por día en el departamento.

Según explicó, al menos 3 a 4 millones de dólares afectan directamente al sector industrial, mientras que el resto impacta en otras actividades económicas.

“Estamos hablando de una afectación de alrededor de 15 millones de dólares que dejan de generarse en el departamento”, señaló.

Industria entre los más afectados

Iriarte indicó que la paralización de actividades, dificultades en el transporte y restricciones en la circulación están perjudicando el normal funcionamiento de la industria paceña.

A esto se suma la incertidumbre en la cadena de suministro y la imposibilidad de cumplir con operaciones productivas.

Piden levantar las medidas

Desde el sector industrial hicieron un llamado a suspender los bloqueos, señalando que, si bien existen demandas, estas no justifican el impacto económico y social que generan.

“Entendemos que hay un derecho a la protesta, pero también hay un derecho a la libre locomoción”, afirmó.

Impacto en la población

El representante también advirtió que los bloqueos afectan a la ciudadanía en su vida cotidiana, dificultando actividades básicas como:

  • Trasladarse al trabajo
  • Llevar a los hijos al colegio
  • Asistir a citas médicas
  • Atender emergencias

 

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