Compensaciones por daños de gasolina en Bolivia superan $us 1,2 millones, según YPFB

Los pagos de compensación por los daños que causó la gasolina en mal estado en distintas unidades del parque automotor en Bolivia superan los 1,2 millones de dólares, informó este domingo la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

A inicios de febrero, YPFB indicó que se hallaron residuos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento de gasolina, lo que generó el desbalance en la composición del combustible.

El Gobierno presentó a finales de febrero el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) para atender los posibles daños en el parque automotor por la gasolina que calificó como "desestabilizada", según el tipo de gravedad y con miras a una compensación a cargo de un seguro.

La compensación se realizó a través de "pagos por transferencia en cuenta y los de retiro en ventanilla del (estatal) Banco Unión", señaló YPFB en un comunicado.

Asimismo, explicó que YPFB mantiene la revisión "de los casos pendientes para garantizar que cada solicitud sea atendida bajo criterios técnicos y de transparencia, para generar una compensación justa", algo que se realizará hasta el 15 de este mes.

YPFB indicó en febrero que se asumieron varias medidas para garantizar el buen estado de la gasolina, como mayores controles en la cadena de distribución, la limpieza de los tanques de almacenamiento, la elevación de los parámetros de calidad para los proveedores y la adquisición de aditivos.

El reclamo de los transportistas de distintas regiones del país por el mal estado del combustible inició en enero y se mantuvo constante por varios meses.

El Gobierno de Rodrigo Paz dijo que el problema se debió a un asunto "heredado" de la anterior gestión, aunque matizó que no ocurrió en todo el país; también mencionó que se trató de un "boicot" a su gestión tras el levantamiento en diciembre de la subvención a los combustibles.

La semana pasada, los sindicatos de transportistas de las ciudades de La Paz y El Alto pararon y bloquearon calles durante dos días para protestar contra la mala calidad del combustible y exigir que se agilice la compensación estatal por los daños causados.

El lunes, el mandatario Paz decidió cambiar al presidente de la estatal petrolera YPFB, Yussef Akly, y en su lugar fue designada Claudia Cronenbold, cuando aún se mantienen los reportes de daños en los vehículos.

A raíz de este cambio, el Ejecutivo boliviano anunció que se firmarán nuevos contratos "con más y variados proveedores de gasolina de mayor octanaje sin modificar el precio" y que planificará la limpieza de tanques en todos los surtidores de combustibles.

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