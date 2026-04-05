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Economía

Gobierno sella acuerdos históricos de cielos abiertos con Paraguay y Panamá

Tras los avances logrados con Brasil y Chile, la administración de Rodrigo Paz acelera la estrategia de cielos abiertos para transformar el transporte de carga y pasajeros.

Ximena Rodriguez

05/04/2026 18:42

Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora. Foto: MOPSV.
Bolivia

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El Gobierno de Bolivia dará un paso decisivo este lunes en Santiago de Chile al formalizar dos nuevos Memorándums de Entendimiento con las delegaciones de Paraguay y Panamá. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, encabezará la firma de estos instrumentos legales en el marco del Comité Ejecutivo de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil.

La suscripción de estos convenios habilitará formalmente la quinta libertad del aire para las operaciones comerciales entre las naciones involucradas. Esta medida estratégica permitirá que las aerolíneas transporten pasajeros y carga entre terceros países utilizando a Bolivia como escala intermedia en sus itinerarios internacionales.

Dinamismo en el transporte comercial

Bajo este nuevo esquema, una aeronave podrá operar rutas complejas permitiendo la venta de pasajes en tramos que anteriormente estaban restringidos para operadores extranjeros. El modelo busca incrementar sustancialmente la oferta de vuelos y fomentar una competencia sana que beneficie directamente al usuario final con mejores tarifas.

Esta iniciativa forma parte de la gestión liderada por el presidente Rodrigo Paz, quien busca consolidar una política de cielos abiertos para modernizar el sistema aeronáutico. La integración con Paraguay y Panamá se suma a los acuerdos recientemente alcanzados con Brasil y Chile, trazando una red de conectividad sin precedentes.

Proyección internacional del sector

Las autoridades del sector destacan que estos avances técnicos optimizarán la logística del transporte aéreo de carga y fortalecerán el flujo de visitantes internacionales. El proceso continuará de forma progresiva con otros países de la región para ratificar el rol protagónico de Bolivia en el mapa aerocomercial del continente.

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