Jaime Paz Zamora se refiere a la gestión de Rodrigo Paz; esto es lo que dijo

El expresidente Jaime Paz Zamora ha manifestado públicamente su respaldo a la gestión de Rodrigo Paz Pereira, destacando un sentimiento de seguridad y optimismo frente al rumbo actual del país. Durante una reciente intervención, el exmandatario afirmó: “Como ciudadano me siento con mucha seguridad y esperanza; me doy cuenta de que estamos en buenas manos”.

La exautoridad reconoció que el escenario actual es complejo debido a la magnitud de los conflictos heredados por la anterior administración.

Uno de los pilares de su crítica se centró en el deterioro institucional acumulado durante las últimas dos décadas de ejercicio político previo. “El daño que recibimos es muy grande, todo está dañado y por todas partes casi hay que comenzar de nuevo”, sentenció el veterano político.

En su diagnóstico, identificó a la estructura estatal como el principal obstáculo para el desarrollo de las nuevas políticas públicas. El expresidente lamentó que “fueron 20 años que crearon una burocracia que se dio modos de prenderse como garrapata al Estado”, dificultando la renovación administrativa.

Respecto a la figura del actual mandatario, Paz Zamora resaltó una evolución notable en su carácter y toma de decisiones estratégicas. “La versión de Rodrigo de hoy no la conocía; veo una actitud muy positiva que complementa la cepa política que viene de la sangre”, observó con orgullo.

Finalmente, el líder histórico enfatizó que la actual gestión goza de un respaldo social sólido que trasciende los círculos políticos tradicionales.

Al concluir su análisis, remarcó con convicción que “es la primera vez en Bolivia que la esperanza es mayoría absoluta” entre la población.

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