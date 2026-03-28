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Desprendimiento de roca en ruta a los Valles impacta un bus; se reporta heridos y un fallecido

ABC reportó el suceso por caída de material rocoso en la vía, el hecho se dio en el sector Petacas tras intensas lluvias.

Ximena Rodriguez

28/03/2026 11:58

El vehículo fue impactado por la roca.
Santa Cruz

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Un trágico incidente se registró en la carretera antigua que conecta Santa Cruz con Cochabamba, donde el desprendimiento de una roca de gran magnitud impactó contra una unidad de transporte público. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) confirmó el deceso de una persona que, tras resultar herida inicialmente por el golpe del material, perdió la vida poco después.

El siniestro ocurrió específicamente cuando el bus detuvo su marcha en un sector identificado por su alta vulnerabilidad a los deslizamientos de tierra y lodo. Los informes preliminares señalan que el impacto fue directo sobre la estructura del vehículo mientras este se encontraba en el tramo comprendido entre La Angostura y Samaipata.

Esta zona crítica del sector Petacas ya se encontraba bajo vigilancia técnica debido a las intensas precipitaciones pluviales registradas durante los últimos días en la región. Pese a las labores de mantenimiento preventivo que se ejecutaban desde el pasado viernes, la inestabilidad del terreno derivó en este lamentable suceso que enluta a los viajeros de la ruta.

 

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