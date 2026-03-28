Bloqueos y derrumbes cortan las rutas de Santa Cruz a Cochabamba

La Terminal Bimodal de Santa Cruz ha suspendido oficialmente las salidas hacia el departamento de Cochabamba debido a la interrupción de las rutas principal y alterna. El Tcnel. Marco Hurtado, jefe de Tránsito Bimodal, informó: “Tenemos un punto de bloqueo a la altura del puente de la Amistad entre Portachuelo y Montero”, donde grupos políticos reclaman por temas electorales.

En cuanto a la carretera antigua, la situación es igualmente crítica debido a factores climatológicos que han provocado desastres naturales en la zona de los valles.

Hurtado detalló que el tramo hacia Samaipata, específicamente a la altura de Petacas, “se encuentra intransitable por derrumbes, de acuerdo al comunicado de la ABC”.

Ante la falta de garantías, las autoridades han emitido una alerta estricta para que los pasajeros no busquen transporte informal fuera de las instalaciones oficiales. El jefe policial fue enfático al advertir: “Se pide a la población que no aborde flotas que salen de manera externa a la Terminal Bimodal puesto que no están autorizadas para hacerlo”.

Finalmente, Tránsito recordó que la seguridad de los viajeros es responsabilidad compartida y que las empresas que infrinjan la restricción podrán ser sancionadas. “Esta situación se puede denunciar a la ATT o a las oficinas de Tránsito que tenemos aquí”, concluyó el jefe de la unidad operativa.

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