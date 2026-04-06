Se rompe el diálogo entre transportistas de Oruro y el Gobierno, se ratifican paro indefinido

El diálogo entre el sector del transporte de Oruro y el Gobierno se rompió en las últimas horas, luego de que no se lograran acuerdos en torno a la calidad del combustible, principal demanda de los transportistas.

El secretario general de la Federación Departamental de Choferes San Cristóbal de Oruro, Lucio Méndez, fue enfático al señalar que no levantarán la protesta mientras no se atienda su demanda principal.

“Va a continuar hasta que se resuelva. Estamos pidiendo solamente el 100% de la gasolina especial en todas las estaciones. Mientras no haya eso, la medida continúa”, afirmó.

Sin acuerdos en la reunión

En el encuentro participaron el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, junto a viceministros del área y representantes del transporte; sin embargo, las propuestas planteadas no lograron satisfacer las exigencias del sector movilizado.

Los transportistas señalaron que no hubo garantías claras sobre la mejora inmediata en la calidad del combustible.

Paro continúa y suma sectores

Ante la falta de acuerdos, los transportistas confirmaron que el paro indefinido se mantiene, lo que continúa afectando la transitabilidad en rutas del departamento y puntos estratégicos.

En la reunión varios sectores se sumaron y respaldaron el paro:

Central Obrera Departamental (COD)

Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE)

Sector minero (FEDECOMIN)

Transporte pesado

Gobierno mantiene apertura al diálogo

Pese a la ruptura del diálogo, las autoridades señalaron que se mantienen abiertas a retomar las conversaciones para alcanzar una solución al conflicto.

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