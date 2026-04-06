Alerta Naranja en Bolivia: Frente frío provocará caídas de temperatura de hasta 12°C en tres departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió formalmente el Aviso Meteorológico N° 14/26, declarando Alerta de Prioridad Naranja ante el inminente ingreso de un frente frío al territorio nacional. Se prevé que este fenómeno climático genere descensos bruscos de temperatura, situándose entre 6°C y 12°C por debajo de los valores normales habituales para esta época del año.

El evento meteorológico comenzará a sentirse desde la madrugada de este martes 7 de abril y se mantendrá con rigor hasta la noche del viernes 10 de abril. Según los expertos, el nivel de amenaza naranja implica un riesgo importante, con fenómenos no habituales que pueden alterar las actividades cotidianas de la población.

Regiones afectadas por el descenso térmico

El frente frío impactará con mayor fuerza en el oriente, sur y los valles del país. Las zonas bajo alerta son las siguientes:

Santa Cruz: Las provincias más afectadas serán Andrés Ibáñez, Warnes, Ichilo, Sara, Obispo Santistéban, Vallegrande, Florida y Caballero. Asimismo, el descenso alcanzará el sur de Guarayos y Ñuflo de Chávez, y el oeste de Chiquitos y Cordillera.

Tarija: El frío se sentirá intensamente en las provincias de Burdett O’Connor, Gran Chaco, Méndez, Cercado y Aniceto Arce.

Chuquisaca: Se pronostican bajas temperaturas específicamente en la provincia de Luis Calvo.

El Senamhi recomienda a la población tomar las previsiones necesarias, especialmente en el cuidado de niños y adultos mayores, debido a que el cambio brusco de clima podría incidir en un aumento de afecciones respiratorias.

Nivel de Amenaza: Naranja

La categorización de Prioridad Naranja significa que existe un nivel de amenaza importante. Se insta a los sectores productivos y a la ciudadanía en general a mantenerse informados sobre las actualizaciones del clima, ya que se esperan condiciones que podrían representar un peligro para las actividades usuales y la salud pública durante los próximos cuatro días.

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