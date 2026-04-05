TEMAS DE HOY:
La Paz Incendio en El Torno Oruro

23ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Alerta en carreteras: nueve tramos presentan problemas y hay rutas totalmente cerradas en Bolivia

La situación más delicada se registra en La Paz, donde dos tramos permanecen sin circulación.

Silvia Sanchez

05/04/2026 16:17

Nueve tramos presentan problemas y hay rutas totalmente cerradas en Bolivia. Foto archivo ABC.
Bolivia

Escuchar esta nota

La Administradora Boliviana de Carreteras activó una alerta este domingo tras reportar nueve puntos críticos en la red vial del país, con rutas cerradas, desvíos y tramos donde el tránsito es restringido debido a derrumbes y daños en la plataforma.

Rutas cerradas en La Paz

La situación más delicada se registra en La Paz, donde dos tramos permanecen sin circulación:

  • Chuspipata – Yavichucho
  • Yavichucho – Yolosa
    Ambas vías están afectadas por derrumbes y deterioro de la carretera, lo que impide el paso vehicular.

Puntos críticos en otros departamentos

  • En Santa Cruz, el tránsito fue suspendido en el puente San Miguelito, mientras que en la carretera antigua a Cochabamba se pide máxima precaución.
  • En Cochabamba, el sector Siete Curvas presenta tránsito condicionado por trabajos con maquinaria.
  • En Beni, el tramo Santo Domingo – Monte Grande está habilitado con precaución.
  • En Pando, las rutas Montealegre – San Miguel y Conquista – El Sena tienen desvíos habilitados.
  • En Tarija, la vía Entre Ríos – Tacuarandi también registra circulación con desvíos.

Lluvias complican la transitabilidad

Las afectaciones están relacionadas principalmente con las lluvias que impactan varias regiones, generando deslizamientos y daños en la infraestructura vial.

Recomendación clave

Desde la ABC se exhorta a los conductores a tomar previsiones, evitar viajes innecesarios y mantenerse informados, ya que las condiciones pueden cambiar en cualquier momento.

La red vial se mantiene bajo monitoreo constante mientras equipos trabajan para restablecer la circulación en los puntos más afectados.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Notivisión

21:00

Uno decide 2026

22:30

Uno decide 2026

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Notivisión

21:00

Uno decide 2026

22:30

Uno decide 2026

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD