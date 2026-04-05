Alerta en carreteras: nueve tramos presentan problemas y hay rutas totalmente cerradas en Bolivia

La Administradora Boliviana de Carreteras activó una alerta este domingo tras reportar nueve puntos críticos en la red vial del país, con rutas cerradas, desvíos y tramos donde el tránsito es restringido debido a derrumbes y daños en la plataforma.

Rutas cerradas en La Paz

La situación más delicada se registra en La Paz, donde dos tramos permanecen sin circulación:

Chuspipata – Yavichucho

Yavichucho – Yolosa

Ambas vías están afectadas por derrumbes y deterioro de la carretera, lo que impide el paso vehicular.

Puntos críticos en otros departamentos

En Santa Cruz, el tránsito fue suspendido en el puente San Miguelito , mientras que en la carretera antigua a Cochabamba se pide máxima precaución.

, mientras que en la carretera antigua a Cochabamba se pide máxima precaución. En Cochabamba, el sector Siete Curvas presenta tránsito condicionado por trabajos con maquinaria.

por trabajos con maquinaria. En Beni, el tramo Santo Domingo – Monte Grande está habilitado con precaución .

. En Pando, las rutas Montealegre – San Miguel y Conquista – El Sena tienen desvíos habilitados .

. En Tarija, la vía Entre Ríos – Tacuarandi también registra circulación con desvíos.

Lluvias complican la transitabilidad

Las afectaciones están relacionadas principalmente con las lluvias que impactan varias regiones, generando deslizamientos y daños en la infraestructura vial.

Recomendación clave

Desde la ABC se exhorta a los conductores a tomar previsiones, evitar viajes innecesarios y mantenerse informados, ya que las condiciones pueden cambiar en cualquier momento.

La red vial se mantiene bajo monitoreo constante mientras equipos trabajan para restablecer la circulación en los puntos más afectados.

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