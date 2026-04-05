Alerta en carreteras: nueve tramos presentan problemas y hay rutas totalmente cerradas en Bolivia

La situación más delicada se registra en La Paz, donde dos tramos permanecen sin circulación.
05/04/2026 16:17
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La Administradora Boliviana de Carreteras activó una alerta este domingo tras reportar nueve puntos críticos en la red vial del país, con rutas cerradas, desvíos y tramos donde el tránsito es restringido debido a derrumbes y daños en la plataforma.
Rutas cerradas en La Paz
La situación más delicada se registra en La Paz, donde dos tramos permanecen sin circulación:
Puntos críticos en otros departamentos
Lluvias complican la transitabilidad
Las afectaciones están relacionadas principalmente con las lluvias que impactan varias regiones, generando deslizamientos y daños en la infraestructura vial.
Recomendación clave
Desde la ABC se exhorta a los conductores a tomar previsiones, evitar viajes innecesarios y mantenerse informados, ya que las condiciones pueden cambiar en cualquier momento.
La red vial se mantiene bajo monitoreo constante mientras equipos trabajan para restablecer la circulación en los puntos más afectados.
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