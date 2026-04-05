Impactante video viral: captan “silueta de Jesús” en el cielo durante misa

¿Se trata de una señal divina o de una simple ilusión? Un video viral ha encendido el debate en redes sociales tras mostrar una nube con la aparente silueta de Jesús durante una misa multitudinaria en Filipinas.

El registro fue captado en la ciudad de Naga, en inmediaciones de la Basílica Menor de Nuestra Señora de Peñafrancia, luego de un rezo masivo en el marco del Día Nacional de la Juventud. En las imágenes, se observa una formación nubosa que muchos interpretan como la figura de Cristo en posición de oración.

Aunque el video no es reciente —data de hace aproximadamente un año—, su difusión se disparó nuevamente en el contexto de la Semana Santa 2026, alimentando interpretaciones religiosas y teorías en internet.

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios aseguran que se trata de un hecho espiritual o una “señal”, otros sostienen que podría tratarse de un fenómeno natural conocido como pareidolia, o incluso de una posible manipulación digital.

Hasta el momento, no existe un análisis técnico oficial que confirme si el video es auténtico o alterado.

Lo cierto es que, real o no, el fenómeno vuelve a demostrar el poder de las redes sociales para convertir cualquier imagen en un tema global… especialmente cuando toca la fe.

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