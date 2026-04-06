Horóscopo de hoy: emociones al límite, decisiones clave y verdades incómodas

El lunes 06 de abril de 2026 se presenta con una atmósfera de profunda introspección y transformación.

Es un día ideal para ir más allá de la superficie en las conversaciones y para conectar con deseos que solemos mantener bajo llave.

ARIES

La distancia con personas importantes se hará sentir más que nunca. Su ausencia en momentos clave podría afectarte profundamente.

TAURO

Los celos aparecerán sin aviso y podrían poner en jaque tu relación. Aunque intentes disimular, te costará ocultar lo que sientes.

GÉMINIS

La indecisión será protagonista. Cambiarás de opinión constantemente y podrías sentir que das vueltas sin avanzar.

CÁNCER

El nerviosismo jugará en tu contra. Evita tomar decisiones económicas importantes, podrías equivocarte.

LEO

Las oportunidades en el amor están cerca, pero el miedo podría frenarte. Dar el paso depende solo de ti.

VIRGO

El respeto será tu mayor fortaleza. Apostarás por la calma, el diálogo y los ambientes tranquilos.

LIBRA

Tendrás claridad mental, pero te costará expresar lo que sientes. Guardarte las emociones podría pasarte factura.

ESCORPIO

Buen momento en el amor. Es hora de confiar, bajar la guardia y dejarte llevar.

SAGITARIO

Cuidado con las traiciones. No todos a tu alrededor tienen buenas intenciones. Observa antes de confiar.

CAPRICORNIO

Las energías fluyen a tu favor. Todo parece acomodarse de forma natural. Aprovecha este impulso positivo.

ACUARIO

Intentarán involucrarte en conflictos ajenos, pero sabrás mantenerte al margen. Priorizarás tu paz.

PISCIS

Podrías caer en actitudes manipuladoras para conseguir lo que deseas. Ojo: no todo vale.

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