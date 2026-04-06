Jun Lee descubre Bolivia y queda impactado por el Salar de Uyuni

El creador de contenido Jun Lee, conocido en redes sociales como “Sargento Junior”, está viviendo uno de los viajes más especiales de su vida: descubrir Bolivia y dejarse sorprender por sus paisajes únicos.

Con un peculiar acento paisa —que adoptó tras vivir en Colombia—, Jun llegó al país con un objetivo claro: conocer el Salar de Uyuni, el espejo natural más grande del mundo. Y la experiencia no lo decepcionó.

Antes de llegar a Uyuni, el tiktoker recorrió La Paz y El Alto, donde conectó con la cultura local, su gente y sus tradiciones. Cada parada fue una mezcla de sorpresa y emoción, que compartió con sus seguidores a través de videos que rápidamente se volvieron virales.

Pero fue en Uyuni donde vivió uno de los momentos más impactantes. La inmensidad blanca, los reflejos del cielo y la sensación de estar “en otro planeta” terminaron por conquistar al creador de contenido, quien no ocultó su asombro ante la belleza del lugar.

Su historia no solo muestra un viaje, sino una conexión genuina con Bolivia, un país que lo recibió con paisajes imponentes y experiencias que, según él mismo deja ver en redes, quedarán para siempre en su memoria.

Entre risas, acento colombiano y emoción pura, Jun Lee confirma algo que muchos ya saben: Bolivia no solo se visita… se siente.

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