Vuelven a agredir al monito Punch, pero ahora ya tiene quien lo defienda

El pequeño Punch, el monito bebé que conquistó internet por llevar siempre consigo un peluche de orangután, volvió a protagonizar una escena que generó preocupación… pero también alivio.

Nuevos videos compartidos por internautas japoneses muestran al animal en su hábitat dentro del Zoológico de Ichikawa, donde nuevamente fue agredido por otro ejemplar.

Un momento de tensión

En las imágenes, Punch aparece sentado sobre una roca, aparentemente tranquilo mientras comía. De pronto, un mono adulto se acerca de forma agresiva y comienza a jalarlo.

La escena, que rápidamente se viralizó, recordó episodios anteriores en los que el pequeño había sido hostigado.

Esta vez, no estaba solo

Pero hubo un cambio clave.

A diferencia de ocasiones anteriores, otro mono intervino en la situación y salió en defensa de Punch, alejando al agresor y evitando que el incidente escalara.

Este gesto fue destacado por usuarios en redes, quienes interpretaron la escena como una señal de que el pequeño comienza a integrarse y a contar con protección dentro del grupo.

De la preocupación a la esperanza

Punch se convirtió en un fenómeno viral no solo por su ternura, sino también por la preocupación que generaban estos episodios.

Ahora, las nuevas imágenes dejan una sensación distinta: la de un animal que, poco a poco, ya no enfrenta solo estos momentos.

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