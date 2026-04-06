Gobierno detecta 161 decretos que permitían contrataciones sin licitación

El Gobierno informó que identificó 161 decretos que permitían la adjudicación de obras y adquisiciones sin procesos de licitación, en el marco de una serie de medidas orientadas a reforzar la transparencia en la gestión pública.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, explicó que el objetivo central es eliminar los mecanismos que facilitaban contrataciones directas sin control previo.

Un sistema bajo revisión

Durante la presentación del Decreto Supremo 5600, la autoridad señaló que estas prácticas permitieron direccionar contratos sin competencia, lo que derivó en múltiples proyectos inconclusos o sin utilidad.

“Estamos destapando un sistema de contrataciones directas que operaba sin transparencia”, afirmó.

Según detalló, una investigación previa permitió identificar inversiones en obras que no llegaron a funcionar, especialmente en el área de salud en Cochabamba.

Obras abandonadas y millonarias pérdidas

Entre los casos mencionados, Lupo citó hospitales paralizados en Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, además de infraestructura sin equipamiento médico y pacientes sin acceso a tratamientos.

También mencionó proyectos sin avance o utilidad, como aeropuertos en Chuquisaca y San Ignacio de Velasco, así como el Museo de Orinoca.

“Infraestructura millonaria abandonada, obras sin retorno y contrataciones realizadas sin licitación”, sostuvo.

Cifras que preocupan

De acuerdo con los datos oficiales, los 161 decretos identificados representan más de 96 millones de dólares y alrededor de 7.930 millones de bolivianos.

De ese total, 105 decretos no establecían un monto límite, lo que permitía su uso discrecional para adjudicar contratos sin licitación.

Medidas: anulación y auditorías

El Gobierno anunció que procederá a:

Anular los decretos que permiten contrataciones directas sin control

Priorizar la eliminación de los 105 decretos sin límite de monto

Realizar auditorías a las inversiones ejecutadas con recursos públicos

Identificar responsabilidades en posibles irregularidades

“Buscamos transparentar las contrataciones, eliminar estos mecanismos y recuperar la confianza de la población en el Estado”, afirmó la autoridad.

Hacia un nuevo marco de transparencia

Las medidas forman parte de una estrategia más amplia para ordenar el sistema de contrataciones públicas y evitar la discrecionalidad en el uso de recursos.

El Gobierno sostiene que este proceso marcará un punto de inflexión en la gestión estatal, con mayor control, fiscalización y rendición de cuentas.

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