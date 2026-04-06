¿Subió o bajó? Así se cotiza el dólar paralelo tras anuncios económicos del Gobierno

El dólar estadounidense en el mercado paralelo registró una leve variación este lunes 6 de abril, luego del anuncio de un paquete de medidas económicas por parte del presidente Rodrigo Paz.

Según datos del portal especializado dolarboliviahoy.com, a las 12:23 la divisa norteamericana se cotizaba en Bs 9,27 para la venta y Bs 9,30 para la compra, lo que representa un ligero descenso en comparación con los valores de las primeras horas del día, cuando alcanzó Bs 9,29 y Bs 9,32, respectivamente.

En paralelo, el denominado dólar blue, reportado por bolivianblue.net, también mostró pequeñas variaciones dentro del mercado informal, ubicándose en Bs 9,28 para la venta y Bs 9,31 para la compra. Aunque las cifras se mantienen dentro de un rango similar, se evidencian diferencias marginales entre ambas plataformas.

Este comportamiento se produce en un contexto marcado por la persistente tensión entre la oferta y la demanda de divisas, una situación que continúa influyendo en la dinámica del tipo de cambio en el país.

Si bien el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero formal, sus cotizaciones son seguidas de cerca por ciudadanos, comerciantes y distintos sectores económicos, especialmente en un escenario donde la disponibilidad de dólares impacta directamente en las transacciones diarias.

Cotización del dólar paralelo

Venta: Bs 9,27

Compra: Bs 9,30

Así se cotiza el dólar paralelo la tarde de este lunes

Cotización del dólar blue

Venta: Bs 9,28

Compra: Bs 9,31

Así se cotiza el dólar blue la tarde de este lunes

Durante la jornada, el Gobierno presentó un paquete de medidas económicas, entre las que destaca la regulación del uso de tarjetas de crédito y débito para compras en el exterior, iniciativa que busca incidir en la salida de divisas.

Pese a este anuncio, el comportamiento del dólar paralelo refleja, por ahora, una reacción moderada, con variaciones mínimas que mantienen la cotización dentro de un rango estable.

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