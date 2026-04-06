“Hacelo por Messi”: El insólito pedido de un ex para asegurar la racha ganadora en el Mundial

Hay ex que vuelven para pedir perdón, otros para buscar sus cosas, y luego está el ex de Agustina. La joven, conocida en X (antes Twitter) como @agusacosta1_, dejó a todos con la boca abierta al publicar la captura de pantalla de una propuesta que nadie vio venir, pero que todo futbolero, en el fondo, entiende.

La pareja le puso punto final a su historia a principios de 2025. Sin embargo, a casi un año de la ruptura y con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, él decidió romper el silencio con un argumento que mezcla romanticismo... y mucha superstición.

La "Cábala" antes que el amor

En el chat que se volvió viral, se lee claramente la desesperación del joven por mantener la racha ganadora:

“¿Podemos volver para el Mundial? Dentro de 70 días... El último lo miramos juntos y salimos campeones, no quiero mirarlo con otra persona", fue el mensaje que dejó a Agustina en shock.

Con un simple “Nadie... mi ex después de estar separados hace un año”, la joven lanzó el tuit que rápidamente se convirtió en un incendio digital, según publica el portal TN.

La joven compartió el divertido chat con su ex en las redes sociales. (Captura: X/@agusacosta1_)

El veredicto de las redes: ¿Héroe o villano?

En cuestión de horas, el posteo acumuló 35 mil "me gusta" y una ola de comentarios que no sabían si aplaudir la honestidad del chico o indignarse por su falta de dignidad:

“No lo hagas por vos, hacelo por Messi” , bromeó un usuario.

“Te dijo en 70 días, el tipo realmente tiene el calendario en la mano” , observó otra seguidora.

“Queremos saber qué le respondiste, ¡la patria depende de esto!”.

¿Hay final feliz?

Para decepción de los amantes de las cábalas y los románticos empedernidos, Agustina no dio el brazo a torcer. Ante la presión de los millones de curiosos que exigían una reconciliación "por el bien de la selección", la joven fue tajante en un segundo posteo:

“La respuesta es no, así que dejen de ... con este tuit”, sentenció, dejando claro que su ex tendrá que buscar una nueva compañera de sillón —o una nueva cábala— para la próxima Copa del Mundo.

Agustina aseguró que no volverá con su exnovio para el Mundial. (Captura: X/@agusacosta1_)

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