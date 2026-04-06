TEMAS DE HOY:
camión atrapello delivery agredida Semana Santa

29ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Milagro en medio del fuego: tres gatos sobreviven tras ser reanimados por bomberos

Tres de los animales no respiraban cuando fueron sacados de entre las llamas. Gracias a la rápida acción de los rescatistas, lograron recuperarse en minutos.

Silvia Sanchez

06/04/2026 13:11

Héroes de cuatro patas: bomberos salvan a gatos con RCP tras un incendio. Imagen captura.
Mundo

Escuchar esta nota

Un dramático rescate terminó con un final esperanzador. Bomberos en Estados Unidos salvaron a varios gatos atrapados en medio de un incendio que consumía un complejo residencial en Jurupa Valley.

En total, cuatro felinos fueron rescatados. Sin embargo, tres de ellos estaban inconscientes y no presentaban signos de respiración al momento de ser sacados.

Una carrera contra el tiempo

Ante la gravedad de la situación, los bomberos actuaron de inmediato. En el lugar, iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizaron tanques de oxígeno para intentar estabilizarlos.

Fueron minutos de alta tensión.

Un final que emociona

Gracias a la rápida intervención, los gatos comenzaron a reaccionar. Poco a poco recuperaron la respiración y la consciencia.

 

 

Según informaron los rescatistas, en cuestión de minutos los animales ya podían moverse por sus propios medios, en una escena que conmovió a todos los presentes.

El rescate no solo evitó una tragedia, sino que dejó una imagen poderosa: incluso en medio del fuego, hay historias que terminan con vida y esperanza.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD