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Mala suerte en segundos: el accidente de un repartidor que se volvió viral

Lo que parecía una entrega más terminó en un inesperado incidente. Un repartidor perdió el control de su moto al estacionar y todo quedó registrado. El detalle que sorprendió a todos: nunca soltó el pedido.

Silvia Sanchez

06/04/2026 11:08

Mala suerte: el accidente de un repartidor que se volvió viral. Imagen referencial Istock.
China

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Un repartidor vivió un momento tan inesperado como viral. Mientras intentaba estacionar su motocicleta, un pequeño error desencadenó una situación fuera de control.

En cuestión de segundos, el vehículo terminó cayendo al agua, ante la mirada atónita de quienes estaban cerca.

Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, muestran cómo el trabajador pierde el equilibrio en una maniobra aparentemente simple.

 

Sin embargo, hay un detalle que llamó especialmente la atención: pese al accidente, el repartidor logró mantener el pedido en sus manos.

El episodio, que pudo haber sido más grave, terminó convirtiéndose en una escena que mezcla sorpresa, tensión… y algo de humor involuntario.

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