Un repartidor vivió un momento tan inesperado como viral. Mientras intentaba estacionar su motocicleta, un pequeño error desencadenó una situación fuera de control.

En cuestión de segundos, el vehículo terminó cayendo al agua, ante la mirada atónita de quienes estaban cerca.

Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, muestran cómo el trabajador pierde el equilibrio en una maniobra aparentemente simple.

Sin embargo, hay un detalle que llamó especialmente la atención: pese al accidente, el repartidor logró mantener el pedido en sus manos.

El episodio, que pudo haber sido más grave, terminó convirtiéndose en una escena que mezcla sorpresa, tensión… y algo de humor involuntario.

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