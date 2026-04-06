En segundos: Delincuente intenta llevarse a un bebé ante su familia en Barcelona

Las imágenes muestran la rapidez y frialdad con la que actuó el delincuente, sin aparente temor y ante la presencia de varios testigos.
06/04/2026 11:10
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El intento de robo de un bebé en plena vía pública en Barcelona, España, generó conmoción e indignación tras difundirse imágenes captadas por cámaras de seguridad.
En el video se observa a una familia que se disponía a subir a un vehículo. Mientras algunos integrantes abrían la puerta y se acomodaban, un sujeto se acercó rápidamente y arrebató al bebé de los brazos de su padre.
Las imágenes muestran la rapidez y frialdad con la que actuó el delincuente, sin aparente temor y ante la presencia de varios testigos. De inmediato, familiares reaccionaron y corrieron detrás del agresor para impedir que se llevara al menor.
El hecho provocó una ola de rechazo en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la audacia de los delincuentes y la sensación de inseguridad. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles oficiales sobre el caso.
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