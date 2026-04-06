Llegar a los 60 sin amigos no es lo que crees: esto dice la psicología

No tener amigos cercanos después de los 60 años suele interpretarse como señal de aislamiento o dificultad para socializar. Sin embargo, desde la psicología, esta idea está lejos de ser tan simple.

Un análisis sobre comportamiento social publicado por Global English Editing sostiene que la ausencia de amistades en esta etapa no implica falta de habilidades sociales, sino que responde a procesos más profundos.

El rol de “sostener a los demás”

Según el investigador Alex "Sandy" Pentland, muchas de estas personas pasaron gran parte de su vida cumpliendo un rol clave: el de apoyo emocional.

Escuchar, aconsejar, acompañar y sostener a otros —familiares, amigos o colegas— fue una constante. Pero ese rol, cuando no es correspondido, puede desgastar los vínculos.

Cuando la amistad deja de ser recíproca

Uno de los factores más importantes es la falta de reciprocidad.

Cuando una relación se basa en que uno da constantemente y el otro solo recibe, el vínculo tiende a debilitarse con el tiempo.

Esa dinámica, sostenida durante años, puede terminar en el distanciamiento o la desaparición de la amistad.

Cambios de vida que impactan en los vínculos

La adultez también trae transformaciones que afectan las relaciones:

Jubilación

Mudanzas

Cambios familiares

Nuevas rutinas

Estos factores pueden hacer que los lazos pierdan intensidad o se diluyan.

Menos vínculos, pero más auténticos

La psicología también advierte sobre el desgaste emocional. Absorber constantemente los problemas de otros genera cansancio y lleva a establecer límites más claros.

Por eso, en etapas más avanzadas, muchas personas optan por reducir su círculo social y priorizar relaciones más genuinas.

Tener menos amigos no significa estar solo, sino elegir mejor con quién compartir.

La clave: vínculos con equilibrio

Para los expertos, la base de una amistad duradera es la reciprocidad: dar y recibir apoyo en igual medida.

En ese sentido, llegar a los 60 sin un círculo amplio de amistades no es necesariamente una señal negativa, sino el reflejo de una vida emocional más consciente.

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