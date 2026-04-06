Un niño logró lo impensado: su juguete viaja a la Luna con la misión Artemis II

Un sueño que parecía imposible se volvió realidad. Un niño de apenas ocho años logró que su creación viaje al espacio como parte de la misión Artemis II.

Se trata de “Rise”, un pequeño juguete de peluche que acompaña a la tripulación de la nave Orión en un viaje que busca marcar un nuevo capítulo en la exploración lunar.

Un diseño con inspiración histórica

El creador es Lucas Ye, un niño de Mountain View, en California, quien ganó un concurso internacional organizado por la NASA.

Su diseño fue elegido entre más de 2.500 propuestas enviadas por estudiantes de más de 50 países para crear el indicador de ingravidez de la misión.

“Rise” representa a la Luna usando una gorra de béisbol con la Tierra en la parte frontal y estrellas y galaxias en la visera, un guiño visual cargado de simbolismo.

La inspiración surgió de la icónica imagen Earthrise, captada durante la misión Apolo 8.

Un compañero en gravedad cero

En las misiones espaciales, estos objetos cumplen una función especial: indicar cuándo la nave entra en estado de ingravidez. Es una tradición que se remonta a Vostok 1, protagonizada por Yuri Gagarin en 1961.

Para esta misión, el peluche fue construido por un equipo de la NASA siguiendo el diseño del niño.

En Artemis I, el objeto elegido fue un peluche de Snoopy con traje de astronauta, continuando con esta tradición simbólica.

Una experiencia inolvidable

La tripulación de Artemis II está integrada por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen.

Lucas Ye incluso tuvo la oportunidad de viajar al Centro Espacial Kennedy para presenciar el lanzamiento junto a su familia.

“Estoy muy, muy feliz”, dijo el niño, en una frase que resume la emoción de ver su creación formar parte de una misión histórica.

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