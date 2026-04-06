Artemis II se acerca a la Luna y busca romper récord histórico del Apollo 13

La misión Artemis II de la NASA se encuentra en una fase crucial de su viaje, con la mirada puesta en romper el récord histórico de distancia a la Tierra alcanzado por el Apollo 13 en 1970, marcando así un nuevo hito en la exploración espacial tripulada.

Tras su despegue el pasado 1 de abril, en el primer viaje humano hacia la Luna desde 1972, la tripulación integrada por tres astronautas estadounidenses y uno canadiense busca superar el punto más lejano alcanzado por seres humanos. De lograrlo, se convertirán en los emisarios más distantes del planeta antes de realizar un sobrevuelo lunar sin alunizaje y emprender el regreso a la Tierra.

El momento clave llegará durante un sobrevuelo de aproximadamente seis horas alrededor del satélite natural, una maniobra que permitirá observar zonas de la cara oculta de la Luna que permanecieron fuera del alcance visual durante las misiones del programa Apollo. Según expertos, los astronautas podrán captar fragmentos nunca antes vistos directamente por el ser humano, incluyendo sectores de la cuenca Orientale.

Durante esta fase, la tripulación se dividirá en parejas para turnarse en la captura de imágenes y observaciones desde las ventanas de la nave. Equipados con cámaras profesionales y dispositivos móviles, los astronautas documentarán en tiempo real la superficie lunar, caracterizada por su terreno gris y plagado de cráteres.

Además, la misión ofrecerá un fenómeno poco común: un eclipse solar total observado desde el espacio, cuando la Luna bloquee completamente al Sol, permitiendo visualizar la corona solar en todo su esplendor.

Este nuevo capítulo de la exploración espacial no solo busca batir récords, sino también ampliar el conocimiento humano sobre la Luna y preparar el camino para futuras misiones que podrían incluir el regreso de astronautas a su superficie en los próximos años.

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