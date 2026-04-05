Artemis II rompe récords y revela un secreto milenario de la Luna

La misión Artemis II de la NASA continúa haciendo historia al acercar nuevamente a la humanidad a la exploración profunda del entorno lunar. A bordo de la cápsula Orión, cuatro astronautas no solo están poniendo a prueba tecnologías clave para futuras misiones, sino también capturando imágenes que revelan nuevos detalles del satélite natural de la Tierra.

En este contexto, la tripulación logró registrar una fotografía inédita de la Cuenca Oriental, un imponente accidente geográfico ubicado en el borde del disco lunar y parcialmente en la cara oculta. Se trata de la primera vez que seres humanos observan directamente esta formación en su totalidad desde el espacio.

La imagen, difundida por la NASA, no solo representa un logro visual, sino también científico, ya que permite observar con mayor detalle una estructura que hasta ahora había sido estudiada principalmente por sondas y misiones no tripuladas.

La astronauta Christina Koch describió la experiencia como impactante. Según relató en una transmisión con la BBC, la observación del lado oculto de la Luna ofreció una perspectiva completamente distinta: “Los patrones de luz y sombra no coinciden con lo que vemos desde la Tierra, lo que confirma que estamos frente al hemisferio oculto”, explicó.

Qué es la Cuenca Oriental

La Cuenca Oriental es uno de los accidentes geológicos más antiguos y mejor preservados de la superficie lunar. Se formó hace aproximadamente 3.800 millones de años, durante el llamado Bombardeo Intenso Tardío, una etapa en la que el sistema solar experimentó una alta frecuencia de impactos de asteroides y cometas.

El impacto que dio origen a esta cuenca fue tan violento que destruyó el cráter original y generó una serie de anillos concéntricos. El más grande alcanza cerca de 950 kilómetros de diámetro, mientras que se estima que el evento expulsó millones de kilómetros cúbicos de material, algunos de los cuales alcanzaron alturas superiores a los 100 kilómetros antes de volver a caer y formar las estructuras actuales.

La región destaca por su sistema de triple anillo y por presentar fallas profundas que incluso alcanzan el manto lunar, convirtiéndola en un objeto clave para comprender la evolución geológica tanto de la Luna como de otros cuerpos del sistema solar.

En ruta hacia un sobrevuelo histórico

En cuanto a la posición actual de la misión, la NASA confirmó que la cápsula Orión ya se encuentra más cerca de la Luna que de la Tierra, superando las 211.000 millas recorridas desde el planeta y aproximándose al satélite natural.

La tripulación, integrada por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, atraviesa el quinto día de misión, en el que la nave ingresará a la esfera de influencia gravitatoria lunar. Durante esta fase, la atracción de la Luna comenzará a superar la de la Tierra, marcando un punto crítico en el trayecto.

El sobrevuelo más cercano está previsto para el lunes 6 de abril, cuando la cápsula pasará a unos 7.600 kilómetros de la superficie lunar. En ese momento, permanecerá alrededor de 40 minutos sin comunicación con la Tierra mientras atraviesa la cara oculta del satélite, en uno de los momentos más esperados de la misión.

Un paso clave hacia el futuro

La misión Artemis II no solo representa un retorno histórico al entorno lunar tripulado, sino también una validación de sistemas esenciales para futuras expediciones. Su éxito permitirá avanzar hacia el objetivo de establecer una presencia humana sostenida en la Luna y sentar las bases para la exploración de Marte en las próximas décadas.

Además, este vuelo marca varios hitos: es el primer viaje tripulado más allá de la órbita baja terrestre desde 1972 y reúne una de las tripulaciones más diversas en una misión de este tipo, consolidando una nueva etapa en la exploración espacial humana.

Mira la programación en Red Uno Play