Caos en centro comercial: influencer lanza billetes y provoca avalancha humana con heridos

Lo que prometía ser un acto de generosidad digital se transformó en una peligrosa emergencia civil el pasado sábado en la comuna de La Florida. El influencer Sebastián Betancourt, representante de la página “Premia2”, lanzó cerca de 700 mil pesos chilenos desde el segundo piso del centro comercial.

La masiva concurrencia de personas superó cualquier previsión, desencadenando una estampida humana que recorrió los pasillos del recinto en busca del efectivo. Videos difundidos en redes sociales capturaron la desesperación de los asistentes por captar los billetes de mil, 2 mil y 5 mil pesos.

La situación alcanzó niveles críticos cuando trabajadores y clientes reportaron que la multitud aplastó a transeúntes, afectando principalmente a menores de edad. “Llegaron los paramédicos y dijeron que los sentara nada más porque había otra gente que estaba peor que él”, relató una asistente cuyos hijos sufrieron ataques de pánico.

El desorden obligó a la intervención de los equipos de seguridad privada y servicios de emergencia para asistir a los heridos entre los gritos de la multitud. Testigos aseguran que el ambiente de compras habitual fue reemplazado por un escenario de caos absoluto en cuestión de segundos.

Respuesta oficial y acciones legales

La administración del Mall Plaza Vespucio emitió un comunicado tajante desvinculándose de la actividad y denunciando la falta de permisos para dicho acto. “Somos enfáticos en señalar que en ningún momento se trató de una actividad autorizada por nosotros, y no tenemos ninguna vinculación con el grupo”, declaró la empresa.

Además de lamentar las lesiones sufridas por clientes y colaboradores, la firma confirmó que ha entregado los antecedentes necesarios a Carabineros de Chile. Actualmente, el equipo jurídico del centro comercial evalúa interponer acciones legales contra Betancourt, quien a pesar del incidente, asegura que repetirá la dinámica.

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