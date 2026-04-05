Fin de WhatsApp: estos celulares Android e iPhone se quedan sin acceso desde el 10 de abril

El próximo 10 de abril de 2026 marcará un punto de inflexión para miles de usuarios que aún conservan dispositivos móviles con más de una década de antigüedad. La aplicación de mensajería dejará de ser compatible con teléfonos lanzados antes de 2014, lo que impedirá abrir, descargar o actualizar la herramienta de forma definitiva.

Este ajuste técnico responde a la necesidad de mantener estándares elevados de protección y rendimiento que los procesadores antiguos ya no logran procesar. La falta de soporte oficial por parte de los fabricantes en estos equipos los aparta de las normativas actuales de seguridad y tratamiento de datos.

Los requisitos mínimos de software

En el ecosistema Android, el nuevo umbral de funcionamiento se establece a partir de la versión 5.0 Lollipop para evitar fallos críticos en el sistema. Por su parte, los usuarios de Apple enfrentan un panorama similar, ya que el sistema operativo mínimo exigido por la plataforma será iOS 15.1.

Para verificar la compatibilidad, los usuarios de Android deben ingresar a “Ajustes”, seleccionar “Acerca del teléfono” y consultar la “Información de software”. En el caso de los iPhone, este dato se encuentra en la ruta “Ajustes”, dentro de la sección “General”, específicamente en el apartado de “Versión de iOS”.

Modelos que quedan en el camino

Dentro del universo Android, el corte afecta a terminales populares en su momento como el Samsung Galaxy S4 mini, el Samsung Galaxy S3 y el Sony Xperia M. También se suman a esta lista de dispositivos obsoletos el LG Optimus L7 II y el Motorola Moto E de primera generación.

En el lado de Apple, la restricción recae directamente sobre los modelos iPhone 6 y iPhone 6 Plus, además de cualquier versión anterior a estos. Ninguno de estos terminales cuenta con la arquitectura necesaria para soportar iOS 15.1, quedando fuera de los estándares de la industria móvil.

Migración y respaldo de datos

La consecuencia inmediata para los afectados es que la aplicación dejará de operar de manera automática y sin posibilidad de reversión técnica posterior. La única alternativa viable para mantener el acceso al servicio consistirá en reemplazar el terminal por uno que cumpla los requisitos de hardware actuales.

Ante esta situación, es fundamental gestionar el proceso de transición con antelación y prestar atención a las notificaciones enviadas a los equipos. Resulta imperativo efectuar una copia de seguridad de todas las conversaciones antes de la fecha límite para evitar la pérdida permanente de información relevante.

Cómo guardar su información personal

Para realizar el respaldo en Android, se debe acceder al menú de tres puntos, seleccionar “Ajustes”, luego “Chats” y finalmente activar la “Copia de seguridad”. Este proceso almacenará el historial en Google Drive, siempre que el usuario cuente con espacio disponible en su cuenta en la nube.

En dispositivos iPhone, el procedimiento inicia en la "Configuración" de la aplicación, donde se debe elegir "Chats" y la opción de "Copia de seguridad". Al seleccionar "Realizar copia ahora", los datos se resguardarán en iCloud para poder ser restaurados posteriormente en un modelo de teléfono que sea compatible.

Fuente: Infobae.

Mira la programación en Red Uno Play