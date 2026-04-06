Misión cumplida: Artemis II rompe un récord histórico y marca una nueva era

La misión Artemis II cumplió uno de sus principales objetivos: superar el récord histórico de distancia a la Tierra alcanzado por Apollo 13.

Con este logro, la tripulación se convirtió en la más alejada del planeta en toda la historia, estableciendo un nuevo hito en la exploración espacial tripulada.

Misión cumplida: más lejos que nunca

Tras su despegue el 1 de abril, en el primer viaje humano hacia la Luna desde 1972, la misión avanzó con éxito hasta superar el límite alcanzado hace más de cinco décadas.

La tripulación, compuesta por tres astronautas de la NASA y uno de la Agencia Espacial Canadiense, logró el objetivo clave antes de realizar un sobrevuelo lunar sin alunizaje.

Un sobrevuelo histórico

El momento más esperado llegó durante un sobrevuelo de aproximadamente seis horas alrededor de la Luna.

Durante esta maniobra, los astronautas pudieron observar regiones de la cara oculta del satélite que permanecieron fuera del alcance visual en misiones anteriores.

Equipados con cámaras y dispositivos de registro, documentaron en tiempo real la superficie lunar, marcada por cráteres y vastas zonas inexploradas.

Un espectáculo único desde el espacio

La misión también permitió presenciar un fenómeno excepcional: un eclipse solar total visto desde el espacio.

En ese momento, la Luna bloqueó completamente al Sol, dejando visible la corona solar en una imagen tan impactante como poco frecuente.

Un paso clave hacia el regreso a la Luna

Más allá del récord, Artemis II representa un avance estratégico.

La misión no solo demostró capacidades técnicas, sino que también sienta las bases para futuras expediciones que buscarán llevar nuevamente astronautas a la superficie lunar en los próximos años.

Con este logro, la humanidad vuelve a mirar a la Luna… pero esta vez, con la vista puesta aún más lejos.

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