Starlink en Bolivia: qué plan te conviene según tu uso y presupuesto

El acceso a internet de alta velocidad en cualquier lugar del mundo se ha convertido en una necesidad tanto para usuarios como para empresas. En ese contexto, Starlink, el servicio de internet satelital desarrollado por SpaceX, ha transformado la conectividad al ofrecer cobertura incluso en zonas rurales o remotas donde las redes tradicionales no llegan.

Sin embargo, la expansión de su catálogo de servicios ha hecho que elegir el plan adecuado sea cada vez más complejo. Actualmente, Starlink ofrece distintas opciones con variaciones en antenas, kits de instalación, velocidades y límites de datos, lo que obliga a analizar cada alternativa según el tipo de uso.

Precios del servicio en Bolivia

Planes residenciales (uso fijo):

Residencial: Bs 531 al mes

Residencial Lite: Bs 400 al mes

Planes itinerantes (movilidad):

Itinerante 100 GB: Bs 361 al mes

Itinerante ilimitado: Bs 957 al mes

Planes para empresas (prioridad local):

50 GB: Bs 425

500 GB: Bs 1.085

1 TB: Bs 1.910

2 TB: Bs 3.560

Planes para empresas (prioridad global):

50 GB: Bs 3.200

500 GB: Bs 8.400

1 TB: Bs 14.900

2 TB: Bs 27.900

El equipo puede adquirirse a través de la tienda oficial de Starlink o distribuidores autorizados, junto con accesorios e instalación según el entorno.

Planes residenciales: conexión para uso fijo

Los planes residenciales están diseñados para hogares o negocios con ubicación permanente. Funcionan con el kit que incluye la antena Dish V4 y el router Gen 3.

Estas opciones están pensadas para distintos niveles de consumo: desde el plan más básico, adecuado para navegación y uso moderado, hasta opciones más completas que permiten múltiples dispositivos conectados, streaming en alta definición y teletrabajo intensivo.

En general, estos planes ofrecen la mejor relación entre costo y rendimiento para quienes no necesitan movilidad.

Starlink Roam: internet portátil

El plan Roam está orientado a quienes necesitan conectividad en movimiento. Utiliza la antena Starlink Mini, un equipo compacto con router integrado que puede instalarse fácilmente en vehículos, casas rodantes, campamentos o embarcaciones cercanas a la costa.

Este servicio ofrece dos modalidades principales: una con límite de 100 GB y otra ilimitada. Aunque la velocidad es ligeramente inferior a la de los planes residenciales, resulta suficiente para navegación, streaming en HD y trabajo remoto.

No obstante, es importante considerar que el uso en zonas marítimas o en alta mar puede requerir planes específicos como Global Priority.

Starlink Priority: alto rendimiento para empresas

Los planes Priority están diseñados para empresas, operaciones críticas o usuarios con necesidades avanzadas de conectividad.

Se dividen en dos modalidades:

Local Priority , para uso en tierra o entornos específicos.

, para uso en tierra o entornos específicos. Global Priority, que permite conexión en cualquier parte del mundo, incluyendo alta mar.

Estos planes requieren la antena Starlink Performance Gen 3, un equipo de alto rendimiento pensado para condiciones exigentes. Además de ofrecer mayor ancho de banda, priorizan el tráfico en la red, lo que mejora la estabilidad y velocidad incluso en momentos de alta demanda.

Consejos para elegir el plan adecuado

Evalúa cuántos dispositivos se conectarán y qué tipo de uso realizas (streaming, videollamadas, gaming o navegación básica).

Define si necesitas movilidad: para uso fijo, los planes residenciales suelen ser más eficientes en costo; para desplazamientos, Roam es la mejor opción.

Si tienes un negocio o requerimientos críticos, considera los planes Priority por su mayor estabilidad.

Verifica la cobertura y disponibilidad del servicio en tu zona antes de contratar.

En definitiva, elegir el plan adecuado de Starlink implica encontrar un equilibrio entre presupuesto, necesidades técnicas y tipo de uso. Con una oferta cada vez más amplia, la clave está en identificar qué nivel de conectividad necesitas para aprovechar al máximo esta tecnología satelital que sigue expandiendo el acceso a internet a nivel global.

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