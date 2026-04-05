Starlink en Bolivia: qué plan te conviene según tu uso y presupuesto

La oferta de internet satelital de SpaceX incluye planes residenciales, itinerantes y empresariales, cada uno con diferentes costos, equipos y niveles de rendimiento. Elegir el adecuado depende del tipo de uso, la ubicación y el presupuesto disponible.
05/04/2026 19:41
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El acceso a internet de alta velocidad en cualquier lugar del mundo se ha convertido en una necesidad tanto para usuarios como para empresas. En ese contexto, Starlink, el servicio de internet satelital desarrollado por SpaceX, ha transformado la conectividad al ofrecer cobertura incluso en zonas rurales o remotas donde las redes tradicionales no llegan.
Sin embargo, la expansión de su catálogo de servicios ha hecho que elegir el plan adecuado sea cada vez más complejo. Actualmente, Starlink ofrece distintas opciones con variaciones en antenas, kits de instalación, velocidades y límites de datos, lo que obliga a analizar cada alternativa según el tipo de uso.
Precios del servicio en Bolivia
Planes residenciales (uso fijo):
Planes itinerantes (movilidad):
Planes para empresas (prioridad local):
Planes para empresas (prioridad global):
El equipo puede adquirirse a través de la tienda oficial de Starlink o distribuidores autorizados, junto con accesorios e instalación según el entorno.
Planes residenciales: conexión para uso fijo
Los planes residenciales están diseñados para hogares o negocios con ubicación permanente. Funcionan con el kit que incluye la antena Dish V4 y el router Gen 3.
Estas opciones están pensadas para distintos niveles de consumo: desde el plan más básico, adecuado para navegación y uso moderado, hasta opciones más completas que permiten múltiples dispositivos conectados, streaming en alta definición y teletrabajo intensivo.
En general, estos planes ofrecen la mejor relación entre costo y rendimiento para quienes no necesitan movilidad.
Starlink Roam: internet portátil
El plan Roam está orientado a quienes necesitan conectividad en movimiento. Utiliza la antena Starlink Mini, un equipo compacto con router integrado que puede instalarse fácilmente en vehículos, casas rodantes, campamentos o embarcaciones cercanas a la costa.
Este servicio ofrece dos modalidades principales: una con límite de 100 GB y otra ilimitada. Aunque la velocidad es ligeramente inferior a la de los planes residenciales, resulta suficiente para navegación, streaming en HD y trabajo remoto.
No obstante, es importante considerar que el uso en zonas marítimas o en alta mar puede requerir planes específicos como Global Priority.
Starlink Priority: alto rendimiento para empresas
Los planes Priority están diseñados para empresas, operaciones críticas o usuarios con necesidades avanzadas de conectividad.
Se dividen en dos modalidades:
Estos planes requieren la antena Starlink Performance Gen 3, un equipo de alto rendimiento pensado para condiciones exigentes. Además de ofrecer mayor ancho de banda, priorizan el tráfico en la red, lo que mejora la estabilidad y velocidad incluso en momentos de alta demanda.
Consejos para elegir el plan adecuado
En definitiva, elegir el plan adecuado de Starlink implica encontrar un equilibrio entre presupuesto, necesidades técnicas y tipo de uso. Con una oferta cada vez más amplia, la clave está en identificar qué nivel de conectividad necesitas para aprovechar al máximo esta tecnología satelital que sigue expandiendo el acceso a internet a nivel global.
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