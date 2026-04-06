Un nombre en la Luna: el emotivo homenaje de Artemis II que conmovió al mundo

La tripulación de Artemis II convirtió un hito histórico en un momento profundamente humano.

Tras superar el récord de distancia alcanzado por Apollo 13, el astronauta Jeremy Hansen tomó la palabra para reflexionar sobre el significado del logro.

“Al superar la mayor distancia jamás recorrida por los humanos desde la Tierra, honramos los esfuerzos de quienes nos precedieron”, expresó.

Un gesto desde el espacio

Pero lo más significativo llegó después.

En nombre de la tripulación, Hansen propuso nombrar dos cráteres visibles desde la nave Orión.

Uno de ellos fue denominado “Integridad”, en referencia a la misión y al espíritu del viaje.

El segundo nombre marcó el momento más emotivo.

“Carroll”: un homenaje que llegó a la Luna

La tripulación sugirió nombrar un cráter como “Carroll”, en honor a Carroll Taylor Wiseman, esposa fallecida del comandante Reid Wiseman.

Carroll fue enfermera en una unidad de cuidados intensivos neonatales y falleció en 2020 tras una larga lucha contra el cáncer.

Su nombre ahora forma parte de la geografía lunar.

Un momento que emocionó a todos

La voz de Hansen se quebró al recordar a Carroll. Al terminar sus palabras, los cuatro astronautas se abrazaron entre lágrimas.

En el Centro de Control de Misiones de la NASA, en Houston, se guardó un minuto de silencio.

Más allá del récord

Artemis II ya había marcado un nuevo hito en la exploración espacial.

Pero este gesto dejó algo más profundo: un recordatorio de que incluso en los logros más grandes, siempre hay espacio para la memoria, el amor y la humanidad.

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