La capital oriental se convierte en el epicentro del conocimiento pecuario con la inauguración de la 26ª versión del Simposio Latinoamericano de Productividad en Ganado de Corte. Este prestigioso evento, organizado por la Asociación Boliviana de Criadores de Cebú (Asocebú), marca un hito en la agenda de la feria Agropecruz 2026.

La presente edición ha logrado congregar a una multitud de productores, técnicos y especialistas ávidos por actualizar sus conocimientos en el rubro. La masiva asistencia refleja el compromiso del sector por elevar los estándares de eficiencia y competitividad en toda la región latinoamericana.

El ciclo de conferencias inició con un enfoque disruptivo al integrar visiones del mundo corporativo global dentro del ámbito agropecuario. La apertura estuvo marcada por conceptos de liderazgo y perseverancia, elementos considerados esenciales para la evolución de cualquier estructura empresarial ganadera.

La transferencia de tecnología genética desde Brasil ocupa un lugar central en la agenda técnica del encuentro internacional. Diversos especialistas analizan cómo la integración de linajes superiores permite optimizar cada eslabón de la cadena productiva de carne bovina.

El análisis de los mercados internacionales también domina el debate entre los conferencistas y el público especializado. Se exploran con detalle las nuevas exigencias de los consumidores globales y las tendencias que marcarán el ritmo de la exportación cárnica.

La rentabilidad del negocio se aborda no solo desde el rendimiento financiero, sino a través de la implementación de sistemas sostenibles. Los expertos proponen modelos de gestión que aseguren la salud de los ecosistemas sin sacrificar el crecimiento económico del productor.

Tras más de dos décadas de trayectoria, este simposio reafirma su posición como la plataforma de actualización técnica más importante del país. El intercambio de experiencias entre colegas fortalece los lazos regionales y proyecta a la ganadería boliviana hacia nuevos horizontes de excelencia.

Marcelo Fernando Muñoz, presidente de Asocebú

Marcelo Fernando Muñoz, presidente de Asocebú, destacó que este encuentro se desarrolla en un momento clave como la primera gran vitrina del año en Agropecruz 2026. El directivo instó a los asistentes, especialmente a las nuevas generaciones para "aprovechar el simposio para construir juntos una ganadería más eficiente, sostenible y orientada al mercado".

Klaus Frerking, presidente de la CAO.

Por su parte, el presidente de la CAO, Klaus Frerking, manifestó su honor al inaugurar un evento que ha marcado su propia trayectoria desde su etapa de estudiante hasta la dirigencia. Frerking enfatizó que "la productividad no es meramente un tema técnico, sino el propósito vital y el alma de la labor del agropecuario boliviano".

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