Pobladores realizan bloqueo en Portachuelo; afirman que es indefinido

La carretera nueva que conecta los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba se encuentra interrumpida. Desde el mediodía de este lunes, un grupo de pobladores instaló un punto de bloqueo indefinido a la altura del municipio de Portachuelo, dejando varados a decenas de vehículos de transporte pesado y particular.

La medida de presión surge como respuesta a presuntas irregularidades tras la jornada electoral. Los manifestantes exigen la presencia de las autoridades del Tribunal Electoral Departamental (TED) para brindar explicaciones sobre incidentes que, según denuncian, habrían favorecido a un partido político específico.

Hasta el momento, las autoridades policiales no intervinieron el punto de bloqueo, mientras que el TED no emitió un pronunciamiento oficial sobre las denuncias de los comunarios. Se recomienda a los viajeros tomar previsiones y evitar la zona para no quedar varados en la ruta.

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