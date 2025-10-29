TEMAS DE HOY:
“Que llegue la cisterna para abrir la vía”: transportistas bloquean ruta a Cotoca por falta de combustible

Los movilizados aseguran que la medida es indefinida y no levantarán el bloqueo hasta que se normalice el suministro.

Charles Muñoz Flores

29/10/2025 13:27

Choferes exigen abastecimiento de combustible. FOTO: Javier Angulo, periodista Red Uno.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La ruta a Cotoca se encuentra cerrada entre el octavo y noveno anillo debido a un bloqueo protagonizado por transportistas del sector pesado y conductores de micros del servicio público, quienes reclaman por la falta de combustible en la zona este de la capital cruceña.

A lo largo de la vía se observan extensas filas de camiones y buses varados, mientras los surtidores del sector permanecen sin combustible desde hace cinco días. Los movilizados aseguran que la medida es indefinida y no levantarán el bloqueo hasta que se normalice el suministro.

“Estamos obligados a hacer esto porque no tenemos otra alternativa”, expresó uno de los choferes afectados. Otro añadió: “Hace cinco días esperamos y no llega el combustible. Además, han reducido el cupo; antes nos vendían Bs 500 y ahora solo Bs 250. Con eso no alcanzamos ni para un viaje corto”.

En la zona funcionan tres surtidores, sin embargo, ninguno cuenta con diésel. Los transportistas denuncian que la falta de abastecimiento ha paralizado su trabajo y afecta directamente a la economía del sector.

“Queremos ver la cisterna llegar para levantar el bloqueo”, advirtió otro conductor que se sumó a la protesta.

El bloqueo en la ruta a Cotoca genera caos vehicular y afecta tanto a transportistas interprovinciales como a los vecinos que utilizan esta vía de conexión con el municipio de Cotoca. Hasta el cierre de esta edición, no se había reportado la presencia de autoridades para entablar diálogo con los movilizados.

 

