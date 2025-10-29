Un trágico accidente de tránsito se produjo la noche de este martes en la avenida Cristo Redentor, en Santa Cruz, cuando una mujer que intentaba cruzar la vía fue embestida por una motocicleta que circulaba a gran velocidad.

“Era una peatona que estaba cruzando y la moto aceleró porque el semáforo estaba en verde. La señora quiso ganarle, pero no pudo, y ahí ocurrió el accidente”, contó la testigo.

Según su relato, el motociclista iba a alta velocidad y la zona suele tener mucho movimiento de personas, por lo que pidió a los conductores reducir la velocidad.

El hecho causó conmoción entre los vecinos, que salieron de inmediato de sus viviendas para intentar auxiliar a la víctima.

Familiares de la mujer informaron que tenía 56 años y que el accidente ocurrió cuando regresaba de la iglesia. No logró completar el cruce a tiempo y fue impactada por la motocicleta.

La Policía llegó al lugar para realizar el levantamiento legal del cuerpo e inició las investigaciones para determinar responsabilidades.

Mira la programación en Red Uno Play