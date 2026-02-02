Tres personas son enviadas a prisión acusadas de integrar una red de trata en Santa Cruz

Tres personas fueron enviadas a la cárcel con detención preventiva, acusadas de formar parte de una red internacional de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual que operaba en Santa Cruz.

De acuerdo con la investigación, la víctima fue captada en Paraguay por otra ciudadana de esa nacionalidad, quien la trajo hasta Bolivia bajo engaños.

“Le prometieron que iba a trabajar en una discoteca muy famosa de Santa Cruz, como cajera y ayudante de cantina, con un sueldo importante”, señaló el fiscal a cargo del caso.

Sin embargo, al llegar a la capital cruceña, la mujer fue sometida a explotación sexual, encierro y constantes agresiones. “Estaba dopada, sufrió vejaciones sexuales, golpes y le secuestraron su documentación personal y su teléfono”, afirmó.

Según la denuncia, los implicados utilizaron amenazas para someterla. “Incluso le hicieron un corte en el rostro como advertencia para que continúe con la acción”, añadió.

La víctima relató que, horas antes del allanamiento, fue brutalmente golpeada. “Ella presenta muchos golpes internos y externos, moretes por todo el cuerpo, y actualmente se encuentra con el médico forense realizando los exámenes correspondientes”, indicó la autoridad.

Horror en Santa Cruz: Desarticulan red de trata tras el rescate de una joven paraguaya torturada

Según la investigación, el traslado de la víctima se realizó en un vehículo de transporte pesado que no pasó por ningún control durante el trayecto, lo que evidencia la existencia de una estructura organizada dedicada al tráfico de personas.

Tras acudir a su consulado, se activó el operativo policial que permitió la aprehensión de los tres implicados, quienes fueron puestos ante un juez cautelar. La autoridad jurisdiccional determinó su detención preventiva en la cárcel, mientras continúan las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de esta red criminal.

