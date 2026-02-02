Cabezazo, puñetes y roja directa: así terminó el clásico Oriente vs Blooming

El clásico cruceño entre Blooming y Oriente Petrolero quedó marcado por la violencia más que por el resultado. Aunque la Academia se llevó la victoria 2-0 en el estadio Tahuichi Aguilera, la atención se centró en una pelea que involucró a varios jugadores de ambos clubes.

Todo comenzó a los 86 minutos cuando José ‘Pollo’ Flores de Oriente aplicó un cabezazo a Matías Abisab en media cancha. La acción encendió los ánimos: segundos después, Mauricio Cabral de Blooming reaccionó contra Flores, mientras Gilbert Álvarez de Oriente también entró en la confrontación.

La trifulca incluyó patadas, puñetes y empujones, y se prolongó varios segundos hasta que algunos jugadores lograron separarse. Incluso intervino la Policía Nacional para calmar la situación.

Como consecuencia, Gilbert Álvarez (Oriente) y Mauricio Cabral (Blooming) fueron expulsados con roja directa y se perderán el partido de vuelta, programado para el domingo 8 de febrero a las 15:00 en el mismo estadio.

A pesar del caos, Blooming consolidó su triunfo con los goles de Anthony Vásquez a los 34 minutos y Moisés Villarroel, de penal, a los 76’. El juego se extendió hasta más de 100 minutos por el tiempo adicional tras la pelea.

