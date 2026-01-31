¡Atención Bolivia! Miguelito arranca de titular en el duelo Santos-Sao Paulo

Miguel Terceros, conocido como “Miguelito”, tendrá una nueva oportunidad como titular en el Santos, cuando el equipo enfrente esta noche a São Paulo por el torneo paulista. El partido comenzará a las 19:30, y representa un encuentro crucial para el “Peixe” en su búsqueda de recuperar terreno después de varios compromisos sin conseguir la victoria.

El técnico Juan Pablo Vojvoda volvió a demostrar su confianza en el joven boliviano, apostando por él en la alineación inicial. Esta será la segunda vez que Miguelito arranca desde el inicio en un partido de gran relevancia para el conjunto blanco.

Alineación del Santos para el partido contra Sao Paulo, donde Miguelito arranca de titular. Foto: Redes sociales.

El Santos espera que el talento de Miguel Terceros aporte frescura y desequilibrio en el ataque, ayudando al equipo a romper la racha negativa y sumar tres puntos vitales en el torneo paulista.

