TEMAS DE HOY:
Accidented Intento de linchamiento precursores

31ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Atención Bolivia! Miguelito arranca de titular en el duelo Santos-Sao Paulo

El boliviano vuelve a la alineación inicial del Santos en un partido decisivo contra São Paulo, con la confianza del técnico Juan Pablo Vojvoda. 

Martin Suarez Vargas

31/01/2026 19:17

Miguelito Terceros, llegando al estadio para el partido, Santos-Sao Paulo. Foto: Redes sociales.

Escuchar esta nota

Miguel Terceros, conocido como “Miguelito”, tendrá una nueva oportunidad como titular en el Santos, cuando el equipo enfrente esta noche a São Paulo por el torneo paulista. El partido comenzará a las 19:30, y representa un encuentro crucial para el “Peixe” en su búsqueda de recuperar terreno después de varios compromisos sin conseguir la victoria.

El técnico Juan Pablo Vojvoda volvió a demostrar su confianza en el joven boliviano, apostando por él en la alineación inicial. Esta será la segunda vez que Miguelito arranca desde el inicio en un partido de gran relevancia para el conjunto blanco.

Alineación del Santos para el partido contra Sao Paulo, donde Miguelito arranca de titular. Foto: Redes sociales.

 

El Santos espera que el talento de Miguel Terceros aporte frescura y desequilibrio en el ataque, ayudando al equipo a romper la racha negativa y sumar tres puntos vitales en el torneo paulista.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD