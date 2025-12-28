FIFA destaca a Miguelito como una de las figuras del fútbol sudamericano

La FIFA ha reconocido a las jóvenes promesas del fútbol sudamericano y entre ellas figura Miguelito Terceros, volante boliviano del Santos de Brasil y de la selección nacional. La institución internacional resaltó la importancia del jugador en la reciente conquista del repechaje por parte de Bolivia, que se enfrentará a Surinam en marzo de 2026.

Además, la FIFA destacó el trabajo del Santos, club donde Terceros se ha consolidado como uno de los máximos goleadores de las eliminatorias sudamericanas. El joven talento nacional comparte lista con otros futbolistas destacados del continente, como Alan del Palmeiras, Franco Mastantuono del Real Madrid, Valentín Barco del Estrasburgo, Darío Osorio del Midtylland, Justin Lerma del Independiente del Valle y Pedro Morisco del Coritiba de Brasil.

Con este reconocimiento, Miguelito Terceros reafirma su proyección como una de las figuras jóvenes más importantes de Sudamérica y un referente para la selección boliviana en los próximos desafíos internacionales.

