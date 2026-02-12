¡Tome previsiones! Conozca los cierres y desvíos en el Cambódromo por el Corso y el centro cruceño

A tan solo tres días del inicio del feriado de Carnaval, la Policía presentó el operativo de tránsito que se ejecutará durante las jornadas festivas, con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden en la ciudad, especialmente en el Cambódromo, donde se desarrollará el tradicional Corso, y en el centro, durante los tres días de mojazón.

El director de Tránsito, teniente coronel Marco A. Torrez, informó que se realizarán 68 cortes de vías en el Casco Viejo. “Estamos presentando el operativo que se va a realizar en los tres días de Carnaval. Vamos a cerrar todos los ingresos al centro de la ciudad con diferentes efectivos y caballetes”, señaló.

La autoridad explicó que el cierre comenzará desde las 7:00 de la mañana, con el propósito de asegurar que todo el perímetro esté expedito y bajo control.

“Pedimos a los ciudadanos que tengan paciencia cuando vean al policía que no puede ingresar. Se va a tomar en cuenta a las personas que viven en el interior del centro, pero quienes no sean residentes, por favor, que no vayan en vehículo”, enfatizó Torrez.

Cierres en el Cambódromo

En cuanto al día del Corso, también se aplicarán restricciones en el Cambódromo. La avenida de La Playa estará cerrada desde el cuarto hasta el octavo anillo.

Asimismo, la avenida Mutualista en el tramo del cuarto al octavo anillo funcionará en un solo sentido, únicamente para vehículos que circulen del cuarto hacia el octavo anillo, sin posibilidad de retorno.

Las autoridades detallaron que las vías que conectan desde la Mutualista hacia el Parque Industrial permanecerán expeditas. La avenida 2 de Agosto estará habilitada en ambos sentidos, excepto en los accesos directos hacia la avenida de La Playa.

Recomendaciones

La Policía recomienda a la ciudadanía planificar sus desplazamientos con anticipación, utilizar rutas alternas y evitar ingresar en vehículo al centro si no es residente. El operativo se mantendrá durante los tres días de Carnaval con controles permanentes.

Mira la programación en Red Uno Play