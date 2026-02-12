El Carnaval se vive por Red Uno: No te pierdas la transmisión especial del Corso Cruceño

Este sábado 14 de febrero, Santa Cruz se vestirá de fiesta con la llegada del esperado Corso Cruceño, uno de los eventos más representativos del Carnaval, que podrá verse en todo el país gracias a la transmisión especial de Red Uno.

La celebración, considerada la fiesta grande de los cruceños, llegará a las pantallas a través de las plataformas digitales y la señal abierta, permitiendo que miles de personas vivan la magia del Carnaval desde cualquier lugar.

El Corso arrancará con un vibrante despliegue de música, danza y color, llenando de alegría el Cambódromo desde horas de la tarde. A lo largo del recorrido, que se extiende desde el octavo anillo hasta el cuarto anillo, cerca de 300 comparsas animarán la jornada con coreografías, trajes espectaculares y mucha energía.

Para quienes no puedan asistir de manera presencial, Red Uno ofrecerá una cobertura completa desde las 19:00 horas en sus redes sociales y plataformas digitales, y desde las 21:00 en señal abierta, llevando cada detalle de la fiesta a los hogares bolivianos.

Además, el canal contará con su tradicional tarima “La Esquina de la Alegría”, desde donde se compartirán entrevistas, momentos especiales y toda la emoción del Carnaval.

Con esta transmisión, Red Uno reafirma su compromiso de acompañar las principales celebraciones del país, consolidándose como la Red Naranja de la Alegría.

Mira la programación en Red Uno Play