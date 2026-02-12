Gobierno y productores de Santa Cruz llegan a acuerdo para importar crudo y asegurar su producción

En esta jornada se sostuvo una reunión en la ciudad de La Paz entre el Gobierno y representantes de Codepro para coordinar una visita técnica de las autoridades del sector hidrocarburífero a Santa Cruz y verificar sus instalaciones de una planta refinadora con el fin de autorizarlos a poder importar crudo y garantizar el abastecimiento de carburantes a este sector; así lo informó Edward Condo.

“Se ha abordado la reunión y se ha quedado que la parte técnica, tanto de la ANH, YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos, nos visitará la próxima semana para afinar unos detalles donde está establecida nuestra planta (…) Esperemos que la próxima semana el gobierno pueda firmar este decreto que nos libere de la importación de crudo y contar con nuestro propio combustible”, sostuvo Condo.

El gobierno acordó realizar una visita técnica a los productores de Santa Cruz con el fin de agilizar esta petición. Por su parte, Codepro realizará un ampliado el día de mañana para poder informar a todos los productores arroceros con más detalles las conclusiones de esta reunión.

El sector productor arrocero aguarda que estas reuniones sean muy fructíferas y así garantizar los distintos productos para el mercado interno.

