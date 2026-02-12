Tras denuncias por combustible, YPFB realiza inspección y afirma que el problema fue corregido

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly Flores, realizó una inspección técnica en la estación de servicio “Calacoto”, en la ciudad de La Paz, donde verificó la calidad y confiabilidad de los combustibles comercializados.

Durante la visita, la autoridad aseguró que los inconvenientes detectados previamente fueron corregidos. “Realizamos una inspección técnica dentro de lo que es el trabajo continuo que desarrolla YPFB. Definitivamente este tema ya está solucionado y los usuarios pueden cargar el combustible en cualquier estación de servicio a nivel nacional con toda seguridad y tranquilidad. Detectamos el problema y lo hemos corregido”, afirmó.

Akly Flores exhibió ante medios de comunicación una muestra de gasolina proveniente de la planta de Senkata, como parte de la verificación técnica realizada la noche del miércoles.

Autonomía y control de calidad

YPFB informó que cuenta con un sistema integral de control y trazabilidad para garantizar la calidad de los combustibles líquidos en toda la cadena logística de suministro.

La estatal reportó que los días de autonomía a nivel nacional alcanzan 8,8 días para gasolina y 8,9 días para diésel, lo que —según la entidad— permite asegurar el abastecimiento en el mercado interno.

“Uno de los grandes retos al asumir esta gestión fue terminar con el problema de las colas debido a una mala gestión y falta de divisas. Con gran esfuerzo en estos noventa días ya podemos decir que no hay colas en los surtidores”, añadió la autoridad.

Diálogo con transportistas

YPFB también informó que técnicos del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y representantes de mototaxistas y transportistas de San Julián suscribieron entendimientos para analizar los daños reportados en motorizados.

La empresa estatal señaló que estos acuerdos reflejan la voluntad de diálogo para gestionar soluciones respecto a los reclamos planteados por el sector.

