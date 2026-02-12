Fe y tradición en el Mercado Calatayud: Alistan los festejos para la Virgen de Lourdes en el Jueves de Comadres

En medio del ajetreo comercial y los preparativos para el Jueves de Comadres, las comerciantes del Mercado Calatayud hicieron una pausa para ultimar los detalles de la celebración en honor a la Virgen de Lourdes. Entre flores, cánticos y una fe inquebrantable, la imagen ya se encuentra lista en su altar para recibir a decenas de devotos.

Un "cumpleaños" con ropa nueva y mariachis

Como es tradición cada 11 de febrero, la imagen es cuidadosamente preparada. Este año, la Virgen luce un rostro retocado con maquillaje artístico y una indumentaria nueva en tonos celestes, color que, según las vendedoras, simboliza la salud.

"Estamos preparándola porque hoy es un día especial; es el cumpleaños de nuestra Virgencita. Siempre la festejamos con mariachis y mucha alegría", comentaron emocionadas las comerciantes mientras acomodaban la vestimenta.

La "Madre que cura": Una devoción por la salud

La Virgen de Lourdes del Mercado Calatayud es conocida en Cochabamba por ser "altamente milagrosa", especialmente en casos de enfermedades graves. A diferencia de otras advocaciones marianas, esta imagen tiene la particularidad de no llevar al Niño Jesús en sus brazos.

"Ella es diferente porque apareció así, directamente sin niño. Es nuestra madre, la señora que cura a los enfermos; es milagrosa para todos los que sufren", explicaron las vendedoras, quienes aseguran que la Virgen protege sus puestos y sus familias durante todo el año.

La celebración comenzó oficialmente hoy miércoles a las 7:00 p.m. con una misa solemne en el mercado. Sin embargo, el festejo principal se llevará a cabo el día de mañana, coincidiendo con las festividades de Carnaval, donde se espera la presencia de mariachis, bandas y la tradicional convivencia entre las comadres del sector.

