TEMAS DE HOY:
ABUSO SEXUAL Feminicidio Minería ilegal

31ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Tras reunión con transportistas, Gobierno instruye mantenimiento inmediato de carreteras en Santa Cruz

Según detalló Bismark Daza, dirigente del Transporte Urbano, las inspecciones abarcarán distintas regiones del departamento, entre ellas el sur cruceño, la zona de Camiri, el Norte Integrado, la Chiquitania y el corredor bioceánico.

Charles Muñoz Flores

11/02/2026 16:55

Bismark Daza, dirigente del Transporte Urbano. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional instruyó el mantenimiento inmediato de carreteras en todo el departamento de Santa Cruz, tras una reunión sostenida entre dirigentes del transporte y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

La información fue dada a conocer por Bismark Daza, dirigente del Transporte Urbano, quien explicó que el encuentro dejó compromisos concretos para atender el deterioro de la red vial, una de las principales preocupaciones del sector.

“El ministro se ha comprometido a instruir inmediatamente el mantenimiento de carreteras en todo el departamento. Además, ha dado una buena noticia: el tramo Okinawa–Los Troncos será lanzado pronto, ya que el proyecto está avanzado y solo restan algunos procedimientos”, señaló Daza.

El dirigente destacó que el transporte se encuentra afectado por el mal estado de las rutas, especialmente en los Valles cruceños, donde un derrumbe ha complicado la circulación y generados perjuicios para el sector.

Según detalló, las inspecciones abarcarán distintas regiones del departamento, incluyendo el sur cruceño, la zona de Camiri, el Norte Integrado, la Chiquitania y el corredor Bioceánico.

“Se va a hacer la atención correspondiente en los cuatro puntos cardinales del departamento. Esperamos que la institución funcione y que estos trabajos se concreten”, afirmó.

Daza también indicó que a partir de este jueves se dará a conocer un cronograma de inspecciones, en el que participarán los propios transportistas para señalar los tramos más afectados.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD