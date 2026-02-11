Tras reunión con transportistas, Gobierno instruye mantenimiento inmediato de carreteras en Santa Cruz

El Gobierno nacional instruyó el mantenimiento inmediato de carreteras en todo el departamento de Santa Cruz, tras una reunión sostenida entre dirigentes del transporte y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

La información fue dada a conocer por Bismark Daza, dirigente del Transporte Urbano, quien explicó que el encuentro dejó compromisos concretos para atender el deterioro de la red vial, una de las principales preocupaciones del sector.

“El ministro se ha comprometido a instruir inmediatamente el mantenimiento de carreteras en todo el departamento. Además, ha dado una buena noticia: el tramo Okinawa–Los Troncos será lanzado pronto, ya que el proyecto está avanzado y solo restan algunos procedimientos”, señaló Daza.

El dirigente destacó que el transporte se encuentra afectado por el mal estado de las rutas, especialmente en los Valles cruceños, donde un derrumbe ha complicado la circulación y generados perjuicios para el sector.

Según detalló, las inspecciones abarcarán distintas regiones del departamento, incluyendo el sur cruceño, la zona de Camiri, el Norte Integrado, la Chiquitania y el corredor Bioceánico.

“Se va a hacer la atención correspondiente en los cuatro puntos cardinales del departamento. Esperamos que la institución funcione y que estos trabajos se concreten”, afirmó.

Daza también indicó que a partir de este jueves se dará a conocer un cronograma de inspecciones, en el que participarán los propios transportistas para señalar los tramos más afectados.

Mira la programación en Red Uno Play