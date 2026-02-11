Comisión aprueba ley para restablecer el 100% del crédito fiscal por compra de combustibles

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que restituye el 100% del crédito fiscal por la compra de combustibles, monto que podrá computarse para la liquidación del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La iniciativa fue anunciada por el presidente de la Comisión, Raúl Párraga (Unidad), quien recordó que actualmente el uso del crédito fiscal está limitado al 70%. Con la nueva norma, ese porcentaje se eleva al total del valor de la compra, en beneficio de todos los contribuyentes.

“Anteriormente se permitía el uso del 70 por ciento del crédito fiscal aplicado al combustible, y ahora se permitirá el uso del 100 por ciento”, declaró Párraga.

La propuesta plantea la derogación del artículo 18 de la Ley N° 1356, que impone dicha restricción tanto para personas naturales como jurídicas. También alcanza al Régimen Complementario al IVA (RC-IVA) y a las devoluciones previstas por la Ley N° 843.

Según explicó el viceministro de Política Tributaria, Fernando Tapia, esa limitación perdió su razón de ser tras la aprobación del Decreto Supremo 5516, que eliminó la subvención estatal a los hidrocarburos al estabilizar los precios de los combustibles.

“La idea es que se elimine esa restricción del 70 por ciento del crédito fiscal, para que pueda computarse el 100 por ciento, que es lo que corresponde por derecho a todos los contribuyentes”, sostuvo Tapia.

El proyecto de ley ahora debe pasar al pleno de la Cámara de Diputados, donde se espera su tratamiento en las próximas semanas.

