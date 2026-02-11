Medrano cuestiona a la justicia tras medidas contra Jhonny Fernández

Un juez cautelar determinó este martes imponer una fianza de Bs 100.000 y la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado al alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, por el denominado caso Mutualista.

Tras conocerse la decisión judicial, el presidente del Concejo Municipal, Juan Carlos Medrano, expresó su preocupación y apuntó a supuestas irregularidades en la actuación de la justicia.

“Nunca hemos visto que la justicia haya dado otro tipo de sanciones. No vamos a hablar mal de ningún juez, vocal o fiscal, pero es muy extraño que hayan existido como tres órdenes de aprehensión contra el alcalde y nunca se hayan ejecutado”, afirmó.

Medrano cuestionó además que, a su criterio, los casos de presunta corrupción en el municipio no avanzan.

“¿Qué refleja esta señal? Que los hechos de corrupción de la Alcaldía nunca van a ser investigados a profundidad. Parece que la justicia o no investiga o tal vez son inocentes, pero aquí quienes deben responder son los de la justicia”, sostuvo.

El titular del Concejo señaló que desde esa instancia se presentan denuncias de manera constante ante la Fiscalía y las unidades de Transparencia, pero —según indicó— ninguna prospera. “Viene la gente a quejarse por hechos de corrupción y parece que a la justicia no le importa investigar los casos que corresponden al municipio”, agregó.

No obstante, aclaró que el alcalde deberá explicar ante el juez las decisiones asumidas en el marco del caso Mutualista y que no corresponde interferir en el criterio jurídico de jueces o fiscales.

