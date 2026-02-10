Estos son los países más y menos corruptos de Latinoamérica

América Latina no muestra avances reales en la lucha contra la corrupción. Así lo advierte el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, elaborado por Transparencia Internacional, que ubica a la región con un promedio de apenas 42 puntos sobre 100.

El informe señala que, desde 2012, 12 de los 33 países evaluados empeoraron de forma significativa, mientras que solo República Dominicana (37) y Guyana (40) lograron mejoras sostenidas. El resto permanece estancado o en retroceso.

Según el documento, años de debilidad institucional han erosionado la democracia, facilitado el avance del crimen organizado y dañado directamente a la población al afectar derechos humanos, servicios públicos y seguridad.

Crimen, política y corrupción: una combinación peligrosa

El reporte alerta que, en varios países, la corrupción permitió que redes criminales se infiltren en la política y en las instituciones del Estado.

Entre los casos más preocupantes figuran:

Colombia (37)

Brasil (35)

México (27)

Incluso países con tradición democrática, como Costa Rica (56) y Uruguay (73), enfrentan hoy niveles crecientes de violencia vinculada al crimen organizado.

En contraste, naciones con instituciones debilitadas, como Haití (16) y Nicaragua (14), siguen atrapadas en sistemas marcados por corrupción estructural y cooptación estatal.

Casos que reflejan el impacto social

El informe también expone cómo la corrupción afecta directamente a los sectores más vulnerables:

Perú (30): presuntos sobornos habrían permitido la distribución de alimentos contaminados en escuelas.

Argentina (36): investigaciones por irregularidades en fondos para personas con discapacidad.

Venezuela (10): corrupción generalizada que agravó la pobreza y la desnutrición.

En todos estos casos, la falta de controles ha puesto en riesgo la vida y la dignidad de miles de personas.

Menos control, menos transparencia

Transparencia Internacional advierte que el debilitamiento del espacio cívico limita la fiscalización ciudadana.

Países como:

El Salvador (32)

Guyana (40)

Ecuador (33)

Han impuesto restricciones a ONG y medios independientes, reduciendo la supervisión sobre el poder.

Incluso Estados Unidos (64) alcanzó su peor puntaje histórico, generando preocupación por el debilitamiento institucional y la tolerancia a prácticas corruptas.

Los mejores y peores de la región

Según el IPC 2025, estos son los países con mejor desempeño en América:

Canadá (75)

Uruguay (73)

Barbados (68)

Mientras que los peores ubicados son:

Venezuela (10)

Nicaragua (14)

Haití (16)

Una advertencia global

El IPC 2025 advierte que la corrupción sigue siendo una amenaza grave en todo el mundo. Aunque algunos países avanzaron, la mayoría permanece estancada.

El promedio global cayó a 42 puntos, el nivel más bajo registrado, y más de dos tercios de los países evaluados obtuvieron menos de 50.

Las consecuencias son claras:

Hospitales sin recursos

Obras inconclusas

Infraestructura deficiente

Jóvenes sin oportunidades

Desconfianza en el Estado

“El cansancio social frente al liderazgo irresponsable se refleja en protestas y demandas de cambio”, señala el informe.

Para los expertos, combatir la corrupción es clave para garantizar desarrollo, justicia social y futuro para las próximas generaciones.

