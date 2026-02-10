Efectivos nacionales demostraron disciplina, resistencia y trabajo en equipo en una de las competencias policiales más exigentes del mundo.
10/02/2026 14:33
La Policía Boliviana participa en el S.W.A.T. Challenge 2026, una competencia internacional de alto nivel que se desarrolla en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y que reúne a unidades tácticas de distintos países.
Este evento forma parte del Desafío de Equipos Tácticos de los EAU 2026, considerado uno de los encuentros más reconocidos y exigentes en el ámbito policial a nivel mundial.
Pruebas de alto rendimiento
Durante las jornadas de competencia, los efectivos bolivianos enfrentaron pruebas operativas de máxima exigencia, diseñadas para evaluar sus capacidades físicas, técnicas y estratégicas.
Las actividades incluyeron:
✔️ Ejercicios de resistencia física
✔️ Pruebas de precisión y tiro táctico
✔️ Simulaciones de rescate
✔️ Operativos en escenarios de alto riesgo
✔️ Evaluaciones de coordinación y liderazgo
Cada desafío puso a prueba la disciplina, concentración y preparación integral del equipo.
Competencia con élite internacional
De acuerdo con información oficial, la delegación boliviana compite junto a unidades tácticas de amplia trayectoria internacional, demostrando un alto nivel de profesionalismo y compromiso.
Las evaluaciones simulan situaciones reales, replicando condiciones operativas complejas similares a las que enfrentan las fuerzas de seguridad en misiones reales.
Representación y proyección internacional
La participación en el S.W.A.T. Challenge 2026 representa una importante vitrina internacional para la Policía Boliviana, permitiendo:
🔹 Intercambio de experiencias
🔹 Actualización en técnicas tácticas
🔹 Fortalecimiento institucional
🔹 Proyección del país en seguridad
Además, contribuye a elevar los estándares de formación y entrenamiento.
Un motivo de orgullo
Con disciplina, esfuerzo y vocación de servicio, los efectivos bolivianos continúan dejando en alto el nombre del país en escenarios internacionales.
Su presencia en Dubái refleja el compromiso con la mejora continua y la seguridad ciudadana.
