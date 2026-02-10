TEMAS DE HOY:
Menonita estafado Garrafas de GLP Feminicidio

34ºC Santa Cruz de la Sierra

18ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Impactante participación: Policía Boliviana en uno de los desafíos tácticos más duros del mundo

Efectivos nacionales demostraron disciplina, resistencia y trabajo en equipo en una de las competencias policiales más exigentes del mundo.

Silvia Sanchez

10/02/2026 14:33

Policía Boliviana en uno de los desafíos tácticos más duros del mundo. Imagen captura de video.
Dubai

Escuchar esta nota

La Policía Boliviana participa en el S.W.A.T. Challenge 2026, una competencia internacional de alto nivel que se desarrolla en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y que reúne a unidades tácticas de distintos países.

Este evento forma parte del Desafío de Equipos Tácticos de los EAU 2026, considerado uno de los encuentros más reconocidos y exigentes en el ámbito policial a nivel mundial.

Pruebas de alto rendimiento

Durante las jornadas de competencia, los efectivos bolivianos enfrentaron pruebas operativas de máxima exigencia, diseñadas para evaluar sus capacidades físicas, técnicas y estratégicas.

Las actividades incluyeron:

✔️ Ejercicios de resistencia física
✔️ Pruebas de precisión y tiro táctico
✔️ Simulaciones de rescate
✔️ Operativos en escenarios de alto riesgo
✔️ Evaluaciones de coordinación y liderazgo

Cada desafío puso a prueba la disciplina, concentración y preparación integral del equipo.

 

Competencia con élite internacional

De acuerdo con información oficial, la delegación boliviana compite junto a unidades tácticas de amplia trayectoria internacional, demostrando un alto nivel de profesionalismo y compromiso.

Las evaluaciones simulan situaciones reales, replicando condiciones operativas complejas similares a las que enfrentan las fuerzas de seguridad en misiones reales.

Representación y proyección internacional

La participación en el S.W.A.T. Challenge 2026 representa una importante vitrina internacional para la Policía Boliviana, permitiendo:

🔹 Intercambio de experiencias
🔹 Actualización en técnicas tácticas
🔹 Fortalecimiento institucional
🔹 Proyección del país en seguridad

Además, contribuye a elevar los estándares de formación y entrenamiento.

Un motivo de orgullo

Con disciplina, esfuerzo y vocación de servicio, los efectivos bolivianos continúan dejando en alto el nombre del país en escenarios internacionales.

Su presencia en Dubái refleja el compromiso con la mejora continua y la seguridad ciudadana.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD