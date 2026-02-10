La Policía Boliviana participa en el S.W.A.T. Challenge 2026, una competencia internacional de alto nivel que se desarrolla en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y que reúne a unidades tácticas de distintos países.

Este evento forma parte del Desafío de Equipos Tácticos de los EAU 2026, considerado uno de los encuentros más reconocidos y exigentes en el ámbito policial a nivel mundial.

Pruebas de alto rendimiento

Durante las jornadas de competencia, los efectivos bolivianos enfrentaron pruebas operativas de máxima exigencia, diseñadas para evaluar sus capacidades físicas, técnicas y estratégicas.

Las actividades incluyeron:

✔️ Ejercicios de resistencia física

✔️ Pruebas de precisión y tiro táctico

✔️ Simulaciones de rescate

✔️ Operativos en escenarios de alto riesgo

✔️ Evaluaciones de coordinación y liderazgo

Cada desafío puso a prueba la disciplina, concentración y preparación integral del equipo.

Competencia con élite internacional

De acuerdo con información oficial, la delegación boliviana compite junto a unidades tácticas de amplia trayectoria internacional, demostrando un alto nivel de profesionalismo y compromiso.

Las evaluaciones simulan situaciones reales, replicando condiciones operativas complejas similares a las que enfrentan las fuerzas de seguridad en misiones reales.

Representación y proyección internacional

La participación en el S.W.A.T. Challenge 2026 representa una importante vitrina internacional para la Policía Boliviana, permitiendo:

🔹 Intercambio de experiencias

🔹 Actualización en técnicas tácticas

🔹 Fortalecimiento institucional

🔹 Proyección del país en seguridad

Además, contribuye a elevar los estándares de formación y entrenamiento.

Un motivo de orgullo

Con disciplina, esfuerzo y vocación de servicio, los efectivos bolivianos continúan dejando en alto el nombre del país en escenarios internacionales.

Su presencia en Dubái refleja el compromiso con la mejora continua y la seguridad ciudadana.

