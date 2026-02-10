La Paz registra un nuevo feminicidio: víctima fue hallada bajo una cama en Laja

Un nuevo caso de feminicidio fue registrado en el departamento de La Paz, en el municipio de Laja. Una mujer de 34 años fue apuñalada por su concubino quien escondió el cadáver debajo de la cama y se dio a la fuga; confesó el crimen a su padre por una llamada telefónica.

"Personal de la Policía se trasladó a la localidad de Laja donde se ha tenido conocimiento del fallecimiento de una persona de sexo femenino que presumiblemente fue víctima de feminicidio por parte de su esposo que se dio a la fuga”, informó el inspector general de la Policía Bolivia, Gunther Agudo.

Según declaraciones del tío de la víctima, Simón Alí, el cuerpo fue encontrado por sus hijos debajo de un catre de madera que fue clavado para esconder el delito, los mismos denunciaron el hecho a la Policía.

La víctima, de nombre Elsa que dejó a dos hijos en la orfandad, tenía además hematomas que evidencian violencia física.

El cuerpo fue trasladado a la morgue de la ciudad de La Paz para la autopsia médico legal.

La Policía ya investiga el caso que se habría producido por el descubrimiento de una infidelidad cometida por el concubino.

De acuerdo a los reportes oficiales, ya son ocho los feminicidios que se presentaron en el país en lo que va del año 2026: La Paz 3, Cochabamba 2, Santa Cruz 2 y Oruro 1.

