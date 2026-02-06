TEMAS DE HOY:
30 años de cárcel para el hombre que asesinó a su esposa en Warnes

La víctima recibió cuatro puñaladas y el agresor intentó suicidarse antes de ser detenido por vecinos y entregado a la policía.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

05/02/2026 22:09

Tras un procedimiento abreviado, Vicente Justiniano admitió haber asesinado a su esposa de 60 años
Santa Cruz, Bolivia

Vicente Justiniano fue sentenciado a 30 años de cárcel tras ser declarado culpable del feminicidio de su esposa, Yolanda Vaca, una mujer de 60 años. La audiencia concluyó este martes en el municipio de Warnes, donde se sometió un procedimiento abreviado, ya que el acusado admitió haber cometido el crimen.

Según las autoridades, el hecho ocurrió cuando Justiniano atacó a la mujer propinándole cuatro puñaladas, causándole la muerte de manera inmediata.

Tras el ataque, el acusado intentó suicidarse, pero fue intervenido por vecinos, quienes lo entregaron a la policía. Posteriormente, fue trasladado a una clínica privada para recibir atención médica.

En las próximas horas, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) realizará el traslado de Justiniano a la cárcel de Cerprom, ubicado en el municipio de Montero, donde cumplirá la pena de 30 años de cárcel por el delito de feminicidio.

Las autoridades reiteraron la gravedad del caso y destacaron la importancia de los procedimientos legales que permiten una sanción efectiva en casos de violencia contra la mujer.

Este caso pone en evidencia la necesidad de reforzar las políticas de prevención y protección hacia las mujeres, especialmente en situaciones de violencia doméstica.

