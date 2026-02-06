Conociendo al candidato: Napoleón Yahuasi quiere hacer de Viacha una ciudad industrial

Rumbo a las Elecciones Subnacionales 2026, en el sector Conociendo al Candidato, la Red Uno presentó al candidato Napoleón Yahuasi, quien resaltó su experiencia y su dedicación al servicio de la población.

Con 47 años de edad, el candidato de Venceremos, nacido en La Paz, dio a conocer sus propuestas para la Alcaldía de Viacha.

¿Por qué quiere ser alcalde?

Yahuasi mostró su intención de ganar la alcaldía para poder hacer de Viacha una ciudad industrial y un referente productor del departamento de La Paz; para ello propone construir un parque industrial para convertirla en una zona económica especial, sin dejar de lado el apoyo hacia la salud.

¿Cuáles son sus propuestas?

Su propuesta es poder generar y consolidar la economía familiar para ser un municipio autosustentable en beneficio de todos los viacheños.

¿Qué es lo más importante en su vida?

Consolidar y dar continuidad a la gestión para brindar una atención con calidad al municipio de Viacha.

